Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами, от которых невозможно укрыться в блиндаже

Фото: iStock/Vital Hil
Фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили личный состав вооруженных сил Украины авиационными бомбами ОДАБ-500, от которых невозможно спрятаться в окопах или укрытиях, сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении», – рассказали в ведомстве.
По данным ведомства, ОДАБ-500 оснащена универсальным модулем модификации плана с крыльями, рулями и системой управления, превращающим обычную бомбу в высокоточную.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на Министерство региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Читайте также:
В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми
В США заявили о размещении в Азии ракет средней дальности
ВС РФ уничтожили «Градом» ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ – видео
Александр Климов