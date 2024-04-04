В США заявили о размещении в Азии ракет средней дальности

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Пентагон США вскоре разместит в Азии ракеты средней дальности для сдерживания Китая, заявил командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн, передает издание Asahi.
По словам военного, США хотят найти способы противостоять модернизации ракетного потенциала Китая.
Флинн не стал уточнять тип оружия, сроки его развертывания и место размещения. Журналисты предполагают, что речь идет о пусковой установке Typhon, способной запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.
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«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», – отметил он.
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Александр Климов