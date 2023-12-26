Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

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Граждане Украины, которые получили ограниченную годность к военной службе до вступления в силу нового закона о мобилизации, должны будут пройти повторное медицинское обследование в течение шести месяцев после принятия закона.
Это следует из текста законопроекта, внесенного Кабинетом Министров и опубликованного на сайте Верховной Рады.
В документе также указывается, что военнообязанные граждане временно ограничены в своих правах, если они не являются в военкомат.
Кроме того, они не смогут покидать страну, распоряжаться своей недвижимостью, получать водительские лицензии или пользоваться определенными государственными услугами.
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Артем Кузьмин