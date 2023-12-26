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Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации

Законопроект: украинцев ждут штрафы и тюрьма за нарушение правил мобилизации
26 декабря 2023, 02:58
Фото: istock / Olena_Z

Фото: istock / Olena_Z

Предложен новый законопроект в Украине, который ужесточает наказание за нарушение правил мобилизации граждан. Документ доступен на сайте Верховной Рады.

Согласно этому документу, установлены более строгие штрафы: от 34 до 85 тысяч гривен (от 83,2 до 208,1 тысячи рублей), а в особом периоде — от 153 до 204 тысяч гривен (от 375 до 500 тысяч рублей).

По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.

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Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию
Законопроект: ограниченно годные к службе украинцы снова пройдут медкомиссию
26 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Граждане Украины, которые получили ограниченную годность к военной службе до вступления в силу нового закона о мобилизации, должны будут пройти повторное медицинское обследование в течение шести месяцев после принятия закона.
Это следует из текста законопроекта, внесенного Кабинетом Министров и опубликованного на сайте Верховной Рады.

В документе также указывается, что военнообязанные граждане временно ограничены в своих правах, если они не являются в военкомат.

Кроме того, они не смогут покидать страну, распоряжаться своей недвижимостью, получать водительские лицензии или пользоваться определенными государственными услугами.

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Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта
Политолог Карасев: Украина готовит общественное мнение к завершению конфликта
26 декабря 2023, 02:42

Фото: iStock/JARAMA

Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что Киев и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.
В интервью YouTube-каналу Politeka он подчеркнул необходимость подготовки формулировок.

«Сейчас важно придумать, как объяснить остановку "войны до победного конца"», - подчеркнул он.
Карасев отметил, что как психологически, так и практически Украина и Запад уже готовятся к признанию своего поражения.

По его словам, в настоящее время украинские власти исследуют возможности выхода из конфликта с Москвой с учетом политических, дипломатических и технических аспектов.

Эксперт отметил, что сейчас власти Украины сожалеют о заявлениях о «войне до победного конца».

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Польский генерал назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление
Генерал Скшипчак: ВСУ способны лишь обороняться, преимущество РФ слишком велико
26 декабря 2023, 02:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что в настоящее время Украина ограничивается обороной из-за значительного превосходства России. Эта причина, по его мнению, объясняет, почему Вооруженные силы Украины не переходят на наступление, как объявляли ранее.
«Украинские власти анонсируют новые контрнаступления, но, на мой взгляд, это не произойдет. Россия создала настолько большое преимущество, что украинцам теперь нужно лишь обороняться», — отметил генерал в беседе с Wyborcza.
По его словам, контрнаступление украинских вооруженных сил завершилось, и сейчас российские войска продолжают захватывать новые территории.

Скшипчак пояснил, что преимущество российских вооруженных сил заключается, в том числе, в существенной огневой мощи и возможности выпуска в 5-7 раз большего количества артиллерийских снарядов ежедневно по сравнению с украинской стороной.

«Россиянам удалось сохранить инициативу? Определенно да. Украинское контрнаступление провалилось еще в сентябре, хотя признаки этого были заметны и ранее», — добавил он.
Генерал пояснил, что неудача со стороны Украины объясняется тем, что в конце весны 2023 года Киев не смог собрать достаточные силы для прорыва скрупулезно подготовленной обороны России.
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#контрнаступление
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Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
Минобороны РФ: средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
25 декабря 2023, 23:45

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство сообщило, что успешные операции по сбиванию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли в различных районах, включая Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), а также в различных областях Украины, таких как Запорожская, Херсонская и Харьковская области.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о захвате контроля над Марьинкой в ДНР. Он отметил, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предоставит российским военнослужащим дополнительные перспективы на данном участке фронта. Кроме того, Шойгу доложил о перемещении артиллерии ВСУ от Донецка.

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#операции
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#лнр
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«Большая честь»: Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
Командир Трошин назвал звонок Владимира Путина
25 декабря 2023, 22:25

Фото: Сайт Кремля

Командир Александр Трошин, чей батальон участвовал в освобождении Марьинки, рассказал о телефонно разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в эфире «Первого канала».
«И вот, ну вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь», — прокомментировал ситуацию Трошин.

По его словам, он должил о переходе населённого пункта под полный контроль российской армии сразу, как только это произошло, в 15:15. Тогда, как отмечает Трошин, он ещё не успел отойти от боевых действий.

Напомним, после взятия Марьинки президент поручил присвоить Трошину звание майора.

25 декабря министр обороны Сергей Шойгу должил Владимиру Путину о том, что город Марьинка в Донецкой Народной Республики полностью освобождён от украинских боевиков.

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#владимир путин
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#сво
#вс рф
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На Украине заявили, что «коалиция» по поддержке ВСУ начнёт работу во Франции
25 декабря 2023, 21:42

Фото: iStock/Mariia Kokorina

«Артиллерийская коалиция» западных стран по поддержке ВСУ начнёт свою работу во Франции в 2024 году, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, его цитирует Минобороны страны в своём Telegram-канале.
«Новая международная коалиция поддержки Украины – артиллерийская, начнет работу в январе 2024 года в Париже», — сообщил Гаврилюк.

При этом, какие именно страны войдут в эту коалицию, замминистра не уточнил.

Гаврилюк также заявил, что Украины всё ещё заинтересована в закупке французских артиллеристских установок (САУ) Caesar. Он также отметил, что в Вооружённых силах Украины планируют попробовать использовать Caesar с применением искусственного интеллекта. По заявлению Гаврилюка, ИИ поможет в тридцать раз улучшить эффект от использования французских САУ.

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#европа
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Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки
25 декабря 2023, 19:09

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин предложил министру обороны Сергею Шойгу обсудить с начальником Генштаба Валерием Герасимовым дальнейшие планы после взятия Марьинки.
«Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше», — посоветовал президент на встрече с главой Минобороны.

Напомним, 25 декабря стало известно о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республики. Российская армия взяла город под полной контроль, выбив со всех оставшихся позиций и окраин солдат Вооружённых сил Украины.

По словам министра обороны Шойгу, освобождение Марьинки позволит гораздо эффективнее защищать ДНР от украинских атак, поскольку именно здесь противник построил свой донецкий укрепрайон с подземными коридорами и защитой от огня ВС РФ.

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#днр
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#минобороны
#владимир путин
#сергей шойгу
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Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования
25 декабря 2023, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным. Об этом Лукашенко сообщил журналистам.
По мнению белорусского лидера, если украинцы не воспользуется шансом в виде мирных переговоров, тогда в мире настанет крах. Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие видят реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что осознание Зеленским действительности можно проследить в его пресс-конференциях.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
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Путин поручил присвоить комбату Трошину звание майора за взятие Марьинки
25 декабря 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил присвоить звание майора старшему лейтенанту Александру Трошину, командовавшему батальоном, который принимал непосредственное участие во взятии Марьинки.
Город был полностью освобождён от украинских боевиков. Во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер отметил, что есть в войсках солдаты и офицеры, имена которых уже сейчас хорошо известны. Один из них — командир танкового батальона старший лейтенант Александр Трошин.

Глава военного ведомства сообщил президенту, что досрочно присвоил комбату воинское звание капитана. В ответ Владимир Путин поручил министру обороны присвоить ему звание майора, отметив, что как президент имеет право подкорректировать положение о воинской службе, по которому нельзя «перескакивать через ступеньку». Глава государства отметил, что Трошин безусловно заслуживает такого повышения.

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