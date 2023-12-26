Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации

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Предложен новый законопроект в Украине, который ужесточает наказание за нарушение правил мобилизации граждан. Документ доступен на сайте Верховной Рады.
По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.
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