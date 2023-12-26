Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что в настоящее время Украина ограничивается обороной из-за значительного превосходства России. Эта причина, по его мнению, объясняет, почему Вооруженные силы Украины не переходят на наступление, как объявляли ранее.