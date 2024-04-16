«Огромная провокация»: на Западе раскрыли возможный ответ Зеленского на удар Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ударов Ирана по Израилю. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо.
Таким образом он прокомментировал предупреждение МАГАТЭ о том, что станция близка к ядерной аварии после постоянных ударов по ней украинской армии.
Филиппо подчеркнул, что Зеленский завидует кризису на Ближнем Востоке, поскольку на него сейчас обращено внимание политиков стран-союзниц Украины. Чтобы вновь переместить их внимание на Киев, Зеленский может устроить огромную провокацию.
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