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Российские силовые структуры сообщили о большом количестве украинских военных, сдавшихся в плен после неудачных попыток контратак в Курской области.
«Пленных взяли большое количество», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах.Согласно данным Министерства обороны России, основные события развернулись 5 и 6 января, когда ВСУ предприняли несколько попыток штурма в направлении хутора Бердин и Большого Солдатского.
Попытка украинской контратаки 5 января была остановлена ударами артиллерии и авиации группировки войск «Север».
На следующий день ВСУ предприняли новую попытку прорыва, которая также была пресечена. Основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину.
Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая четыре танка, две боевые машины пехоты и 16 бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 485 человек, из которых четверо сдались в плен. Эти данные были предоставлены Министерством обороны России.
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Мария Моисеева