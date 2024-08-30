Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться.
Мирошник отметил, что на прошлой неделе посетил Курскую область и встретился с десятками местных жителей, которые поделились с ним историями о преступлениях со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Мирошника, украинские военные часто наносили удары по домам с использованием зажигательных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Он также добавил, что в ряде деревень ВСУ расстреливали дома из БТР в упор и, по словам местных жителей, «веселились, когда дома пылали».
Мирошник подчеркнул, что украинские военные специально выбирают дома на территориях, откуда были эвакуированы люди, и целенаправленно наносят по ним удары, уничтожая имущество, которое люди собирали всю свою жизнь.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По его словам, операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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«Огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. Я посещал такие дома буквально через несколько часов после нанесения ударов по обычным пустым домам», — рассказал посол.
По словам Мирошника, украинские военные часто наносили удары по домам с использованием зажигательных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Он также добавил, что в ряде деревень ВСУ расстреливали дома из БТР в упор и, по словам местных жителей, «веселились, когда дома пылали».
Мирошник подчеркнул, что украинские военные специально выбирают дома на территориях, откуда были эвакуированы люди, и целенаправленно наносят по ним удары, уничтожая имущество, которое люди собирали всю свою жизнь.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По его словам, операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Елена Перлова