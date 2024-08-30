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В Курской области произошла трагедия: украинские военные расстреляли троих детей, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Информацию об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.
По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Дети в возрасте от 10 до 12 лет были посажены на мотоцикл с коляской и направлены в указанном направлении. Однако, когда подростки поехали, их расстреляли в спину, передает ТАСС.
Кадет подчеркнул, что это далеко не единственный случай преступлений украинских военнослужащих. Он также сообщил о расстреле пожилых людей в Малой Локне, которые ожидали эвакуационного автобуса. По его словам, всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.
Кроме того, 27 августа стало известно о подобном преступлении: украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться. Все трое погибли на месте.
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Кадет подчеркнул, что это далеко не единственный случай преступлений украинских военнослужащих. Он также сообщил о расстреле пожилых людей в Малой Локне, которые ожидали эвакуационного автобуса. По его словам, всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.
Кроме того, 27 августа стало известно о подобном преступлении: украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться. Все трое погибли на месте.
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Елена Перлова