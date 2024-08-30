В Курской области украинские военные расстреляли трех детей, эвакуировавшихся на мотоцикле

Отступление ВСУ из Курской области станет таким серьезным ударом по престижу и авторитету Зеленского и его правительства, что сам украинский лидер может не пережить этого события. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. По его словам, при этом все больше становится очевиден провал безрассудной авантюры ВСУ на российской территории.