Фото: Минобороны РФ
Силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Таким образом, общее количество сбитых дронов за ночь достигло 11.
Ранее было сообщено об уничтожении восьми украинских беспилотников в том же регионе. По словам губернатора, в результате происшествий никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.
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«Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил Богомаз.
Ранее было сообщено об уничтожении восьми украинских беспилотников в том же регионе. По словам губернатора, в результате происшествий никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.
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Елена Перлова