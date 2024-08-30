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ПВО остановила масштабную атаку на Брянск: три беспилотника сбиты

Богомаз: Силы ПВО уничтожили ещё три украинских дрона над Брянской областью
30 августа 2024, 06:10
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Таким образом, общее количество сбитых дронов за ночь достигло 11.

«Ещё три беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил Богомаз.



Ранее было сообщено об уничтожении восьми украинских беспилотников в том же регионе. По словам губернатора, в результате происшествий никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.

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В Раде раскрыли, как ложь генералов разрушает оборону Украины
Депутат Рады Безуглая: культура лжи в ВСУ разрушает военное руководство
30 августа 2024, 03:45

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.
Безуглая подчеркнула, что в ВСУ никто не несет наказания за ложные отчеты, несмотря на серьезные проблемы.

«И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук (командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук — прим. ред.) остается в должности», — заявила она, критически оценивая ситуацию.
Ранее депутат сообщила о том, что истребитель F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем. По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Киеву западными партнерами. Официальные доклады же называют ошибку пилота причиной крушения.

Безуглая также напомнила о другой проблеме: по словам депутата Нины Южаниной, закупки для ВСУ стали новой нишей для коррупции, с значительным завышением цен в сфере оборонных закупок.

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#депутат
#всу
#верховная рада
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В Курской области украинские военные расстреляли трех детей, эвакуировавшихся на мотоцикле
Боевики ВСУ выстрелили в спину детям от 10 до 12 лет, ехавшим на мотоцикле
30 августа 2024, 03:30

Фото: istock/Rian Maulana

В Курской области произошла трагедия: украинские военные расстреляли троих детей, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Информацию об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.
По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Дети в возрасте от 10 до 12 лет были посажены на мотоцикл с коляской и направлены в указанном направлении. Однако, когда подростки поехали, их расстреляли в спину, передает ТАСС.

Кадет подчеркнул, что это далеко не единственный случай преступлений украинских военнослужащих. Он также сообщил о расстреле пожилых людей в Малой Локне, которые ожидали эвакуационного автобуса. По его словам, всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.

Кроме того, 27 августа стало известно о подобном преступлении: украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться. Все трое погибли на месте.

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#дети
#мотоцикл
#военные
#всу
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«Масштабный кризис»: на Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Меркурис: в зоне СВО начался масштабный кризис
30 августа 2024, 02:16

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в зоне Специальной военной операции (СВО) в Донбассе начался масштабный кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, крах украинской обороны на этом направлении стал лишь вопросом времени. Свое мнение Меркурис озвучил в своем блоге на YouTube.

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом. Не думаю, что кто-то всерьез сомневается в общей ситуации», — отметил эксперт, добавив, что постоянные успехи российской армии способствуют разрушению оборонительных позиций ВСУ вокруг города Красноармейска (Покровск).
Меркурис также подчеркнул, что российские войска перерезали линии снабжения ВСУ в этом регионе, что еще больше усугубляет ситуацию для украинской стороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, что открывает путь на Покровск — один из ключевых стратегических узлов для украинских сил на западе ДНР.

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Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в Курской области
30 августа 2024, 01:56

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство также предоставило видео с работой реактивной системы залпового огня и заявлениями бойцов реактивного взвода.
«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения», — цитируют в министерстве слова командира реактивного взвода с позывным «Балу».
В МО РФ также добавили, что расчеты «Градов» умело пользуются эффектом неожиданности, чтобы противник даже не мог понять, откуда на этот раз случится прилет.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».

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#самолет
#машины
#всу
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Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Алаудинов: артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении
30 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Longfin Media

Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».
«Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. За сегодняшний день у нас улов небольшой. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд «Аида» подбил две ББМ», — рассказал он.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, в связи с чем армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».

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#военные
#армия
#всу
#вс рф
#танк
#курская область
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Стало известно, что станет с Зеленским после отступления ВСУ из Курской области
Меркурис: Зеленский может не пережить отступление ВСУ из Курской области
30 августа 2024, 01:28

Отступление ВСУ из Курской области станет таким серьезным ударом по престижу и авторитету Зеленского и его правительства, что сам украинский лидер может не пережить этого события. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. По его словам, при этом все больше становится очевиден провал безрассудной авантюры ВСУ на российской территории.
«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — пояснил Меркурис.
Эксперт добавил, что Зеленский и сам понимает, как высоки риски из-за нападения под Курском, а также провал всей авантюры.
«Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью», — заключил Меркурис.
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Алаудинов: ВС РФ ждут, когда ВСУ «себя проявят» на других направлениях

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#эксперт
#операция
#всу
#вс рф
#зеленский
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Безуглая: ВСУ отправляют в бой «зомби-бригады» на покровском направлении
30 августа 2024, 01:16

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский использует новую тактику на покровском направлении, отправляя в бой так называемые «зомби-бригады», состоящие из неопытных военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, эти подразделения комплектуются исключительно новобранцами, не имеющими боевого опыта. Сырский, таким образом, пытается восполнить потери и удержать оборону на этом участке фронта.

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами никогда не испытывала давления», — написала она.
Безуглая также отметила, что уже неоднократно поднимала вопрос о критическом положении украинских войск на Донбассе, но киевский режим игнорирует эти предупреждения. Ранее она обвиняла Сырского в возникновении кризиса на передовой, утверждая, что именно его действия привели к катастрофе на линии обороны.

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#всу
#вс рф
#сво
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Алаудинов: ВС РФ ждут, когда ВСУ «себя проявят» на других направлениях
30 августа 2024, 00:58

Фото: istock/Anna_Anikina

ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, и армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».
«В то же самое время есть, конечно, беспокойство по поводу других направлений и оставшихся ресурсов противника, потому что мы ожидаем, что он должен где-нибудь себя проявить», — отметил Алаудинов.
По его словам, накануне, 29 августа, боевики ВСУ пытались пробиться на нескольких участках, но понесли большие потери, так как «ребята наши очень хорошо поработали».

Алаудинов добавил, что ВСУ за сутки потеряли несколько единиц военной техники, в том числе танк.

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#нападение
#всу
#киев
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«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot
Мирошник назвал достойным началом уничтожение истребителя F-16 из ЗРК Patriot
30 августа 2024, 00:30

Фото: istock/KuntalSaha

Посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник иронично назвал достойным началом уничтожение американского истребителя F-16 при помощи американской системы ЗРК Patriot. В своем телеграм-канале он охарактеризовал случившееся, как «вундерваффе в руках бедуинов».
О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов ранее сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая, заявив, что F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — написал Мирошник.
Он также в шутку отметил, что ВСУ не дали российским бойцам получить премию за уничтожение самолета и сбили его самостоятельно.

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