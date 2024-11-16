Российские военные ударили по железнодорожному узлу в Одесской области

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Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Удару подвергся железнодорожный узел Раздельная.
По его словам, в результате удара была приостановлена цепочка поставок оружия из Румынии. Груз уничтожен.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному конвою украинских войск, направлявшийся из Сумской области в Курскую область. Атака тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожила более 50 украинских истребителей, готовившихся к вторжению на российскую территорию.
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«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате удара была приостановлена цепочка поставок оружия из Румынии. Груз уничтожен.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному конвою украинских войск, направлявшийся из Сумской области в Курскую область. Атака тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожила более 50 украинских истребителей, готовившихся к вторжению на российскую территорию.
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Александр Климов