Российские военные ударили по железнодорожному узлу в Одесской области

Арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Уголовное дело в отношении блогера, как отмечается, приостановили.