«Ой, как не хочется»: Европе придётся тратить собственные деньги на помощь Киеву

04 декабря 2025, 16:10

Джабаров: Странам Европы придётся потратить свои деньги для помощи Киеву

Фото: iStock/rarrarorro

Европейским странам придётся тратить собственные деньги на помощь Украине. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Напомним, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в статье для Bloomberg, что стремление ЕС предоставить Киеву кредит за счёт замороженных российских активов может стать «камнем преткновения» на переговорах между США и Россией.





«Честно говоря, не очень понимаю, как европейские страны изыщут средства для оказания помощи Украине. Но я думаю, что им придётся свои денежки потратить. А это делать — ой, как не хочется. Они привыкли всегда действовать чужими деньгами», — сказал Джабаров в интервью RT.