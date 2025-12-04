«Ой, как не хочется»: Европе придётся тратить собственные деньги на помощь Киеву
Европейским странам придётся тратить собственные деньги на помощь Украине. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в статье для Bloomberg, что стремление ЕС предоставить Киеву кредит за счёт замороженных российских активов может стать «камнем преткновения» на переговорах между США и Россией.
«Честно говоря, не очень понимаю, как европейские страны изыщут средства для оказания помощи Украине. Но я думаю, что им придётся свои денежки потратить. А это делать — ой, как не хочется. Они привыкли всегда действовать чужими деньгами», — сказал Джабаров в интервью RT.
Однако он отметил, что Запад «в русофобском угаре» способен пойти на многое. Тем не менее толку от этого не будет, заключил сенатор.
Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с India Today заявил, что европейцам стоит включаться в работу по мирному урегулированию конфликта на Украине, а не мешать, пишут argumenti.ru.
Он добавил, что Вашингтон взял на себя сложную миссию по установлению мира, а американские представители сейчас занимаются челночной дипломатией, контактируя с Россией, Европой и Украиной.