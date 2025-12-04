На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумское направление
Штурмовые подразделения группы войск «Север» сталкиваются с жестким сопротивлением украинских сил. Враг попытался контратаковать у Алексеевки, но был уничтожен в ближнем бою. На участке Тёткино-Рыжевка продолжаются бои, но линия фронта остается без изменений.
Белгородская область
В селе Гора-Подол произошла атака со стороны ВСУ на автомобиль, в результате которой мужчина скончался в больнице. В Муроме ранения получила женщина, а в Грузском – боец самообороны. Также там травмирован водитель грузовика.
Харьковское направление
На юге Волчанска и на Хатненском участке идут тяжелые бои. В Вильче российские войска штурмуют здания, противник пытается контратаковать.
Северское направление
Штурм продолжается в самом городе и окрестностях.
Красноармейск (Покровск)
В районе Мирнограда (Димитров) идут бои. Оставшиеся силы противника оказались изолированы и без снабжения.
Наступление продолжается. После захвата Зеленого Гая взяли под контроль еще одно село – Червоное. Противник признает, что наши войска укрепились на окраине Минограда.
Запорожский фронт
Противник бросает в бой специальные подразделения на Приморское, надеясь изменить ситуацию.
Херсонская область
Обстановка остается стабильной: продолжаются взаимные обстрелы через Днепр, на нашем берегу страдает гражданская инфраструктура.
Поражение России
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил сомнение в возможности поражения России в конфликте с Украиной. В интервью газете La Libre он заявил, что многие воспринимают эту идею как сказку или иллюзию. Политик обсудил тему конфискации российских активов. По его словам, раньше замораживание происходило временно, передача активов другой стране в качестве репараций после поражения выглядела вполне возможной. Однако в случае с Россией такой сценарий представляется крайне маловероятным.
Европа на грани войны
Большинство жителей Европейского Союза выражают опасения по поводу возможного конфликта с Россией. Опрос компании Cluster17, опубликованный в издании Grand Continent, показал, что 51% респондентов считают риск войны высоким.
Япония выделит Украине безвозмездно 25 миллионов долларов
Япония выделит Украине безвозмездно четыре миллиарда иен, что составляет около 25,6 миллиона долларов. Обмен нотами прошел между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Средства направят на использование японских технологий для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов.
В Кургане задержали подростка за госизмену
В Кургане задержали 17-летнего парня по подозрению в госизмене. Подросток вышел на связь через Telegram с представителем СБУ и сам предложил свои услуги. Он оставлял на улицах города надписи с призывами вступить в украинскую организацию и отправлял фотографии автомобилей с символикой специальной военной операции. За свою «работу» получил 30 долларов.
Зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести временный запрет на атаки по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период. Он озвучил эту идею во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Макрон надеется, что Китай поддержит призыв Европы и поможет создать стабильную обстановку, соблюдая международные нормы.
ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 76 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 76 БПЛА над регионами Российской Федерации. Двадцать один вражеский беспилотный летательный аппарат был перехвачен над Республикой Крым, шестнадцать — над Ростовской областью, четырнадцать — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Воронежской областью, два — над Орловской областью, два — над Рязанской областью, два — над Тульской областью, один — над Московским регионом, один — над Краснодарским краем, один — над Липецкой областью, один — над Нижегородской областью, один — над акваторией Черного моря.