Оказали медпомощь и дали закурить: ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ

Видео: Минобороны РФ
Российские военные спасли раненного боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы, видеоролик с рассказом пленного публикует Минобороны РФ.
Валентин Мацепуро попал в плен на Купянском направлении.
По словам военнопленного, на этом участке полностью отсутствует командование. Солдаты понятия не имеют, что им делать и какие боевые задачи перед ними стоят.
Мацепуро получил ранение и связался с командиром. Ему пообещали эвакуацию и приказали наблюдать, однако, по словам самого ВСУшника, он быстро понял, что сослуживцы не придут ему на помощь.
Раненого украинцы спасли бойцы ВС РФ.
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По словам военнопленного, на этом участке полностью отсутствует командование. Солдаты понятия не имеют, что им делать и какие боевые задачи перед ними стоят.
Мацепуро получил ранение и связался с командиром. Ему пообещали эвакуацию и приказали наблюдать, однако, по словам самого ВСУшника, он быстро понял, что сослуживцы не придут ему на помощь.
Раненого украинцы спасли бойцы ВС РФ.
«Они вытащили меня, оказали медицинскую помощь и дали закурить», — вспоминает Мацепуро.
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Евгения Парфентьева