Военэксперт Литовкин назвал простой способ ответить на удары по ядерному щиту РФ

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Военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение о том, что ответом на удары по ядерному щиту России могут стать удары по объектам, откуда были выпущены ракеты, а также освобождение территорий.
«Отвечать простым способом. Надо наносить удары по тем территориям и по тем объектам, откуда вылетели эти ракеты, которые нанесли нам ущерб. И освобождать те территории, чтобы с них на нашу землю не падали ракеты, не летели беспилотники. Полностью Запорожскую область надо освободить, полностью Херсонскую, Николаевскую, Одесскую», — поделился в беседе с «Царьградом» Литовкин.До этого военкор Валентин Горшенин побеседовал с жителями дома в Белгороде, где после атаки ВСУ обрушился подъезд. Как передаёт RT, люди смогут узнать, смогут ли они вернуться в свои дома только после экспертизы, которая продлиться до полутора месяцев.
Ранее сообщалось, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области.
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Мелисса Тимофеева