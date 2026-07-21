21 июля 2026, 19:53

Генерал-майор Липовой: протесты против Сырского проплачены из-за океана

Фото: iStock/Vadven

Протесты, которые сейчас проходят на Украине, призывающие отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и восстановить в должности уволенного министра обороны страны Михаила Федорова, проплачены из-за океана. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.





Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Киеве сообщают, что Владимир Зеленский проводит встречи с военными для оценки ситуации на фронтах и поиска возможных кандидатов на должность главкома ВСУ, чтобы прекратить митинги, требующие отставки Сырского, пишут argumenti.ru.





«Зеленский готов сместить Сырского с должности, если удастся найти военачальника, способного обеспечить плавную передачу полномочий при сохранении надежной обороны на линии фронта протяженностью 1200 км», — приводит издание отрывок материала из газеты FT.

«В данной ситуации кризис ВСУ больше носит политический и экономический характер. К кризису шли длительное время, разворовывая вооружение, разворовывая транши и продовольствие, которое шло на содержание армии. И вот сейчас мы видим результат», — пояснил Липовой.