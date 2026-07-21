«Убить двух зайцев»: политолог объяснил, зачем Зеленский хочет уволить Сырского

21 июля 2026, 14:02

Политолог Михайлов: Зеленский может уволить Сырского ради прекращения протестов

Владимир Зеленский и Александр Сырский

Владимир Зеленский может отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы прекратить протесты в стране, которые вызвало увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова. Так считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.





Он отметил, что после назначения Сырского на пост главкома ВСУ его начали воспринимать как «козла отпущения», на которого можно переложить вину за провалы украинской армии на поле боя. Кроме того, он напомнил, что Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Из-за этого общество видит в нем перебежчика. Федоров же учился в украинских военных академиях.





«Так у Зеленского появилась возможность убить двух зайцев: спихнуть на Сырского провалы ВСУ, которые беспокоят Запад, и успокоить население, протестующее из-за Федорова», — рассказал Михайлов в разговоре с URA.RU.