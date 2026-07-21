Политолог ответил, отправит ли Зеленский Сырского в отставку
Политолог Денисов: Зеленский может уволить Сырского с поста главкома ВСУ
Владимир Зеленский действительно может отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, 20 июля украинские СМИ сообщили о том, что Зеленский отправил Сырского в отставку. Однако позже Генштаб ВСУ опроверг данную информацию.
Денисов в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что отставки кабмина и министра обороны страны Михаила Федорова сильно повлияла на внутриполитическую обстановку на Украине. Теперь заговорили и о предстоящем увольнении Сырского.
«Известно, что и сегодня, и вчера, и на прошлой неделе происходили очень активные диалоги Зеленского и ключевых военных персон Украины. И теперь можно услышать много заявлений и от политиков, и от военных о том, что Сырского следует менять», — уточнил политолог.
В этой связи он не исключил, что Зеленский действительно заменит Сырского, но пока не понятно, на кого именно. Кандидат на пост главкома ВСУ, по словам Денисова, должен полностью поддерживать главу киевского режима и не иметь политических амбиций.