Политолог ответил, отправит ли Зеленский Сырского в отставку

21 июля 2026, 12:02

Политолог Денисов: Зеленский может уволить Сырского с поста главкома ВСУ

Александр Сырский

Владимир Зеленский действительно может отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, 20 июля украинские СМИ сообщили о том, что Зеленский отправил Сырского в отставку. Однако позже Генштаб ВСУ опроверг данную информацию.



Денисов в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что отставки кабмина и министра обороны страны Михаила Федорова сильно повлияла на внутриполитическую обстановку на Украине. Теперь заговорили и о предстоящем увольнении Сырского.





«Известно, что и сегодня, и вчера, и на прошлой неделе происходили очень активные диалоги Зеленского и ключевых военных персон Украины. И теперь можно услышать много заявлений и от политиков, и от военных о том, что Сырского следует менять», — уточнил политолог.