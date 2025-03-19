«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам

Белый дом по итогам разговора Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине «должен был завершиться давно». Путин и Трамп согласились, что движение к урегулированию на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры. Также лидеры договорились начать переговоры по перемирию в Черном море, они стартуют «незамедлительно» на Ближнем Востоке. Президенты согласились, что улучшение двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал и геополитическую стабильность.