«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Белый дом по итогам разговора Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине «должен был завершиться давно». Путин и Трамп согласились, что движение к урегулированию на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры. Также лидеры договорились начать переговоры по перемирию в Черном море, они стартуют «незамедлительно» на Ближнем Востоке. Президенты согласились, что улучшение двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал и геополитическую стабильность.
Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Радио 1» заявил, что сами переговоры и попытка найти точки соприкосновения являются огромным плюсом, однако все не так однозначно.
По его словам, события, безусловно, имеют мировое значение, потому что Европа в этой истории оказывается в дураках.
Он добавил, что Россия не бежит навстречу Трампу с распростертыми объятиями, потому что понимает ситуативность игры. Россия нужна США как союзник или, как минимум, не союзник Китаю.
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«Я бы не был таким радужным, как Трамп, хотя это его стилистика — он все подает как победу. У него на каждом шаге успех, он 100% американец из ковбойских фильмов», — прокомментировал он.
По его словам, события, безусловно, имеют мировое значение, потому что Европа в этой истории оказывается в дураках.
«Я бы провел аналогию с 1972 годом — с Киссинджером, когда сформировался тот мир Никсона, в котором мы жили долгое время, где удалось американцам оторвать Китай от Советского Союза, предложив им статус, перебросив туда практически все свои производства в погоне за дешевой силой. Таким образом, они подняли Китай, превратив его в своего диаполитического противника сегодня. Сейчас США пытается предложить России такую же сделку — пытаются купить нас и оторвать от Китая. Но Россия понимает американскую игру и не идет на эти уловочки, а играет серьезно. Даже громогласное заявление Трампа о прекращении ударов на 30 дней по энергообъектам выгодно прежде всего России, не Украине», — объяснил эксперт.
Он добавил, что Россия не бежит навстречу Трампу с распростертыми объятиями, потому что понимает ситуативность игры. Россия нужна США как союзник или, как минимум, не союзник Китаю.
«В этой поляне образуется геостратегический и геополитический треугольник. Российская власть понимает стратегическую линию Запада, поэтому в переговорах отстаивает свои позиции», — поделился Крутаков.
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Анастасия Панченко