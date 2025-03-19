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В Совфеде предрекли реакцию Киева на требование РФ о прекращении мобилизации

Карасин: Киев выступит против требования РФ о прекращении мобилизации
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Киев выступит против требования Москвы о прекращении мобилизации, заявил журналистам «России 24» руководитель комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин.
По его мнению, Вашингтон поймет Россию, а вот Европа и сам Киев воспримут данное требование в штыки.

«Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — сказал собеседник.
Карасин добавил, что «сейчас мяч» на стороне оппонентов, остается лишь ждать ответа.

«Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны», — резюмировал он.
Европа и киевский режим продолжают требовать от союзников давления на Россию.

Ранее в США раскрыли детали, а также дату обсуждения прекращения огня на Украине.

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Дрон ВСУ ударил по Хомутовской больнице в Курской области — Хинштейн
19 марта 2025, 11:57

Фото: istockphoto/N-sky

Дрон ВСУ ударил по Хомутовской ЦРБ в Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По данным чиновника, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.
«Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет», — сказано в публикации.
Он добавил, что повреждения получил фасад, а также стекла на первом и втором этажах здания.

Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории. В МО РФ заявляли, что для создания негативного фона около запланированных на 18 марта переговоров лидеров РФ и США, ВСУ попытались вклиниться в западной части Белгородской области. Противник осуществил пять атак, используя различную технику. Все атаки были отражены.

Ранее стало известно, что украинские боевики специально атаковали Россию при разговоре президентов РФ и США. Подробности в нашем материале.

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#александр хинштейн
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Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?
19 марта 2025, 11:07

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина — выдающаяся певица и организатор, чьи народные песни покорили сердца многих людей не только в России, но и за ее пределами.
Сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет, ее вклад в музыкальную культуру страны невозможно переоценить. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Путь Надежды Бабкиной в музыке начался в 1974 году, когда она основала ансамбль «Русская песня». Изначально это была небольшая женская группа из шести человек, но вскоре к ним присоединились мужчины, коллектив начал активно развиваться. В 1976 году ансамбль впервые заявил о себе на конкурсе в Сочи, а через два года завоевал золотую медаль на международном фестивале в Братиславе.

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Развитие ансамбля «Русская песня»

С течением времени ансамбль стал самостоятельным коллективом при «Москонцерте». В 80-х годах вокруг «Русской песни» был создан Московский фольклорный центр, который позже превратился в знаменитый театр. Сегодня это известный Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Бабкиной коллектив записал более сотни современных обработок народных песен и ставил яркие спектакли и концертные программы.

Хиты и достижения

Песни «Москва златоглавая», «Девушка Надя», «Как хотела меня мать» стали настоящими народными хитами. Ансамбль выступал на престижных площадках, включая открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году. В театре сегодня работают несколько коллективов, таких как «Русские сезоны», «После 11», ансамбли «Россияне» и «Славяне», а также детская студия «Наследие».

Сольная карьера и телевидение

Помимо работы с ансамблем, Бабкина активно выступала и сольно. Ее песни «Казачка Надя» и «Цветной бульвар» известны далеко за пределами России. С 1991 года певица регулярно участвует в фестивале «Славянский базар».

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Также Надежда Бабкина проявила себя как организатор фестивалей. С 1997 года она проводит популярный фолк-фестиваль «Казачий круг», а с 2007 года руководит масштабным фестивалем «Песни России». На телевидении Бабкина также оставила свой след: с 2009 по 2023 год она вела программу «Модный приговор» на Первом канале и участвовала в различных шоу на канале НТВ.

Театр «Русская песня»

Надежда Бабкина является основателем Московского государственного академического театра «Русская песня», который был создан в 2000 году на основе ансамбля, существовавшего с 1976 года. Под ее руководством театр продолжает развиваться и радовать зрителей новыми яркими постановками.

Фото: iStock/lena_volo

Личная жизнь

Брак с Владимиром Заседателевым

Надежда Бабкина была замужем только один раз. Ее мужем стал барабанщик группы «Самоцветы» Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет — с 1974 по 1991 год. Однако брак распался из-за измены мужа, что стало тяжелым ударом для певицы. У пары остался сын Даниил, который стал важной частью жизни Надежды.

Отношения с Евгением Гором

После развода Надежда долго встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Эти отношения привлекали внимание общественности, но в 2023 году начали появляться слухи, что пара рассталась. Известный историк моды Александр Васильев подлил масла в огонь, намекнув на нового поклонника Бабкиной.

Новый роман: Сергей Рябов

Александр Васильев рассказал о молодом и «очень-очень красивом» поклоннике Надежды Бабкиной — бывшем фигуристе Сергее. По его словам, певица завязала близкие отношения с Сергеем Рябовым, который является ее пиар-директором.

Васильев сравнил Рябова с известным фигуристом Евгением Плющенко, подчеркивая его привлекательность и харизму.

Охлаждение чувств с Евгением Гором

Поклонники заметили, что в последние два года Надежда Бабкина и Евгений Гор практически не появлялись вместе. Многие решили, что артистка устала от сердечных драм и предпочла сосредоточиться на своей карьере и семье.

Конфликт с Кадышевой

Конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой начался в 90-х, когда Бабкина начала ревновать к растущей популярности Кадышевой. В 2010-х напряжение переросло в открытый конфликт: Бабкина критиковала музыку Кадышевой, называя ее «попсовой версией» народного жанра, и отказывалась выступать на фестивалях, где была Кадышева. В ответ Кадышева иронично заметила, что выпады Бабкиной ей не страшны.

Ситуация изменилась в 2020-х, когда обе певицы начали появляться вместе на фотографиях в соцсетях. Бабкина отметила радость встречи с коллегами и впоследствии заявила, что конфликт был «спровоцирован» и что она хорошо относится к Кадышевой.

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

СВО

Надежда Бабкина открыто поддержала спецоперацию. Она пожелала участникам вернуться домой живыми.

В интервью «Вокруг ТВ» певица отметила, что артисты, осуждающие действия России, просто боятся ехать в Донбасс и выражать свою позицию. Певица выразила сомнение в том, что публика сможет простить уехавших артистов, даже если им разрешат вернуться. Бабкина активно поддерживает российских военнослужащих, выступая перед солдатами в учебных центрах и давая концерты в новых регионах и военных госпиталях.

Пластические операции и похудение

Надежда Бабкина, получающая комплименты за свою внешность, впервые призналась о пластической хирургии в 2021 году, когда рассказала о круговой подтяжке лица, сделанной в 2019 году. Певица считает, что звезды должны «делать» себя, чтобы соответствовать ожиданиям зрителей.

Она также похудела на более чем 30 килограммов благодаря диете и спорту, но некоторые подозревают, что для достижения такого результата она могла использовать инъекции, популярные среди диабетиков.

Надежда Бабкина сейчас

Надежда Бабкина продолжает свою карьеру, хотя и реже появляется на телевидении. В феврале 2024 года она стала ведущей программы «Прошу, прости!» на НТВ, основанной на реальных историях людей, публично просящих прощения.

Артистка также вернулась к актёрской деятельности, сыграв местную певицу в сериале «Многодетство». Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, Бабкина продолжает радовать своих поклонников новыми проектами.

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Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором
19 марта 2025, 10:49

Василий Карпов (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Василий Карпов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Глава региона встретился с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества».
«Госфонд помогает нам с решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению», – отметил Воробьёв.
«Главное – получать информацию из первых уст, привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всём знает не понаслышке», – сказал Карпов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Ассоциация начала работу в феврале, объединив всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством вернувшихся с фронта.

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ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа
Журналист Свонн: во время разговора Путина и Трампа ВСУ намеренно атаковали РФ
19 марта 2025, 10:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине ВСУ намеренно атаковали российское приграничье.
По его словам, разговор между Путиным и Трампом — не просто обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

«Речь идёт о глобальном изменении мировой конфигурации сил, какого мы не видели, наверное, последние лет сто... Думаю, в конечном счёте Европе придётся действовать так, как скажет ей президент Трамп. Хоть сейчас некоторые выпячивают грудь и говорят: "Всё это не сводится к обсуждению между США и Россией", скажем честно: к нему всё и сводится», — заявил Свонн в эфире RT.

Напомним, утром 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область. Атака имела цель создать негативный фон вокруг переговоров Путина и Трампа, считают в Минобороны РФ.

Так, в течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществлялась с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между Путиным и Трампом. Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены. Потери украинцев составили до 60 человек.

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Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
19 марта 2025, 10:21

Фото: iStock/razihusin

Российские войска продолжают активное наступление на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. В частности, они восстановили контроль над позициями в Удачном и полностью вытеснили противника из Котлино на Покровском направлении. Подробнее о других событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

На утро 19 марта российские войска продолжают удерживать свои позиции в Курском приграничье, успешно отражая попытки ВСУ закрепиться на территории региона. Вчера противник осуществил атаку через границу между Сумской областью Украины и Белгородской областью в районе Демидовки-Графовки, используя бронетехнику и инженерные машины для разграждения.

Основными направлениями наступления стали Графовка и Прилесье. Однако утренний штурм был успешно отражён: уничтожены один танк и одна инженерная машина разграждения (ИМР), также зафиксированы потери среди личного состава ВСУ. В Суджанском районе Курской области наблюдается значительное увеличение активности украинских беспилотников, сопровождающееся артиллерийскими обстрелами. В окрестностях Гоголевки и Гуево продолжаются интенсивные бои, однако за последние 24 часа линия фронта осталась неизменной.

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Херсонское направление

На Херсонском направлении ситуация остаётся относительно спокойной, однако противник продолжает проявлять активность. Российские войска применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обнаружения и подавления позиций ВСУ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении вооружённые силы РФ закрепляют свои успехи после прорыва в районе села Степовое, расширяя подконтрольную территорию к северу от населённого пункта и постепенно приближаясь к окраинам Лобкового.

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Угледарское направление

На Угледарском направлении ситуация временно стабилизировалась, однако боевые действия продолжаются. Российские штурмовые группы атакуют позиции противника вдоль линии Шевченко – Весёлое. ВСУ перебросили значительные резервы в этот район, что усложняет продвижение: в районе Весёлого идут ожесточённые бои. К западу от Константинополя и у Разлива изменений в расстановке сил не наблюдается.

Торецкое направление

В Торецкой агломерации продолжаются боевые действия как на севере, так и на юге города. По имеющимся данным, активность украинских вооружённых сил снижается, что подтверждается даже украинскими источниками. Наблюдается изменение в ходе боёв, и к западу от Торецка фронт начинает активизироваться. Российские силы заняли несколько опорных пунктов к северу от Новобахмутовки, в районе Александрополя (Розовки).

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Часовоярское направление

На Часовярском направлении продолжаются встречные бои в различных районах города. Российская авиация нанесла точечный удар по пункту управления FPV-дронами в Константиновке, что привело к уничтожению не только техники и оборудования, но и опытных операторов беспилотников, значительно ослабив возможности ВСУ в этом секторе.

Северское направление

На Северском направлении российские войска продолжают наступление. В районе Белогоровки противник удерживает часть позиций на западном склоне горы Белой, однако ВС РФ продолжают теснить украинские силы. Успехи также отмечены в Верхнекаменском, где бои переместились в центр населённого пункта. Расстояние от окраин Верхнекаменского до Северска составляет всего 5 километров, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.

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