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Киев выступит против требования Москвы о прекращении мобилизации, заявил журналистам «России 24» руководитель комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин.
По его мнению, Вашингтон поймет Россию, а вот Европа и сам Киев воспримут данное требование в штыки.
Ранее в США раскрыли детали, а также дату обсуждения прекращения огня на Украине.
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«Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — сказал собеседник.Карасин добавил, что «сейчас мяч» на стороне оппонентов, остается лишь ждать ответа.
«Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны», — резюмировал он.Европа и киевский режим продолжают требовать от союзников давления на Россию.
Ранее в США раскрыли детали, а также дату обсуждения прекращения огня на Украине.
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Никита Кротов