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Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины

Политолог Лукьянов: Украина является обузой Трампа, от которой он хочет избавиться
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Желание президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт на Украине обусловлено стремлением избавиться от «обузы» в лице Киева. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.
«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед», — пояснил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он отметил, что тема Украины для Трампа является менее важной, чем внутренние дела США. Политолог уверен, что Киев является «обузой» для Вашингтона, от которой он хочет избавиться.

Эксперт добавил, что возможность Трампа урегулировать конфликт станет символом того, что он способен добиваться результатов. Однако американский лидер может столкнуться с тем, что быстро этот вопрос решить не получится. Тем не менее уже появился шанс добиться того, что раньше было невозможным.

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#лидер
#киев
Ганчев заявил, что мобилизованных украинцев привозят на передовую в наручниках
Ганчев: мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках
19 марта 2025, 09:41

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Их привозят практически до самого "передка" в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — пояснил он.

По словам Ганчева, в рядах украинской армии распространена практика дезертирства за деньги. Размер взятки за разрешение покинуть зону боевых действий может составлять около 5 тыс долларов, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
Аналитик Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
19 марта 2025, 08:48

Фото: iStock/3dmitry

Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.
По мнению эксперта, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении РФ.

«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — пояснил Слебода.

Аналитик добавил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если солдаты Североатлантического альянса попадут под огонь, что приведет к срыву мирного процесса.

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Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных
Пленный Рост: украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников
19 марта 2025, 08:28

Фото: iStock/N-sky

Василий Рост, взятый в плен в Курской области, поделился шокирующими подробностями о формировании рот из заключенных, которые были отправлены на фронт. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, киевское командование использовало осужденных для формирования военных подразделений, которыми также командовали уголовники.

«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Нас собрали всем лагерем в актовом зале. Здоровые в одну сторону, больные — в другую. Дали бумажечку, расписывайся, и пошел дальше», — рассказал он о процессе набора.

Военный отметил, что мнение заключенных не спрашивали, а решение принимала администрация. После краткого обучения на полигоне в Харьковской области и в лесах Сумской области рота была направлена в Курскую область. Рост отметил, что его задача заключалась в окопании и минировании местности.

«Я даже не знал, что я иду на Курск. Узнал об этом только когда попал в плен», — добавил он.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.

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#всу
#минобороны
#рф
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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 57 БПЛА ВСУ
19 марта 2025, 07:59

Фото: iStock/sommersby

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Курской областью, где было уничтожено 35 беспилотников. В Орловской области были перехвачены 13 аппаратов, а над акваторией Азовского моря — семь. Кроме того, один БПЛА был сбит над Тульской областью и еще один — над Брянской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#бпла
#всу
#пво
#дроны
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Стало известно о заживо сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком
РИА Новости: В Судже из-за удара сил ВСУ по машине сгорела семья с ребенком
19 марта 2025, 07:19

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Судже, и семья с ребенком сгорела заживо, рассказала жительница города Светлана в беседе с РИА Новости. На глазах у людей украинский дрон подбил автомобиль, выезжавший в сторону Курска.
«Били украинские дроны (...) На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — поделилась жительница.
Светлана также вспомнила, что перед освобождением Суджи в последние дни гремели сильные удары. Так, 8 марта ракета упала в 70 метрах от ее дома, когда она со всей семьей была на улице.

«Как мы не погибли — я не знаю», — призналась собеседница РИА Новости.
Ранее сообщалось, что работу нефтеперекачивающей станции «Кавказская» под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов ВСУ. Всех работников успешно эвакуировали, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.

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#автомобиль
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#ракета
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