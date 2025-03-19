Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины

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Желание президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт на Украине обусловлено стремлением избавиться от «обузы» в лице Киева. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.
«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед», — пояснил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».
При этом он отметил, что тема Украины для Трампа является менее важной, чем внутренние дела США. Политолог уверен, что Киев является «обузой» для Вашингтона, от которой он хочет избавиться.
Эксперт добавил, что возможность Трампа урегулировать конфликт станет символом того, что он способен добиваться результатов. Однако американский лидер может столкнуться с тем, что быстро этот вопрос решить не получится. Тем не менее уже появился шанс добиться того, что раньше было невозможным.
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