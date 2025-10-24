Появились новые подробности о взрыве в Красногорске
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА в Красногорске
Прокуратура Московской области следит за соблюдением прав жителей после атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске, сообщили в ведомстве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что пострадали пять человек, среди которых есть малолетний ребенок. На месте происшествия организован оперативный штаб.
«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
