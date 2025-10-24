Появились новые подробности о взрыве в Красногорске

24 октября 2025, 07:36

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА в Красногорске

Фото: iStock/Naypong

Прокуратура Московской области следит за соблюдением прав жителей после атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске, сообщили в ведомстве.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что пострадали пять человек, среди которых есть малолетний ребенок. На месте происшествия организован оперативный штаб.





«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей дома и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.