Около 100 жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения обломков БПЛА

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Около 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Воронеже, где обнаружили части сбитых украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он подчеркнул, что большинство жильцов разъехались к родственникам, а для остальных были подготовлены автобусы и организован пункт временного размещения в ближайшей школе.
Также Гусев подчеркнул, что экстренные службы эвакуируют жильцов ещё одного дома в городе, где также были обнаружены обломки сбитых дронов.
В настоящее время территории о обоих домов оцеплены, решается вопрос о ликвидации обломков.
4 января в Воронеже и пригороде силами ПВО были сбиты не менее пяти беспилотников. Часть из них обрушились на Левобережный район города, где были повреждены жилые дома.
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Также Гусев подчеркнул, что экстренные службы эвакуируют жильцов ещё одного дома в городе, где также были обнаружены обломки сбитых дронов.
В настоящее время территории о обоих домов оцеплены, решается вопрос о ликвидации обломков.
4 января в Воронеже и пригороде силами ПВО были сбиты не менее пяти беспилотников. Часть из них обрушились на Левобережный район города, где были повреждены жилые дома.
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Анастасия Чинкова