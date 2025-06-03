Около 2 тыс. детей участников СВО из Подмосковья могут отправить на Чёрное море
Около 2 тыс. детей участников специальной военной операции из Подмосковья могут отправиться этим летом отдыхать на Чёрное море. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас есть возможность отправить детей. Порядка 2 тыс. мы отправим на Чёрное море. Если родители изъявят такое желание, мы, безусловно, пойдём навстречу», – сказал глава региона в интервью телеканалу «Россия 24».По словам Воробьёва, аналогичные социальные программы реализовывались в Подмосковье и в предыдущие годы.