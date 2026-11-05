Удар по энергетике и логистике Украины и работа «Сокол-ПВО» и Т-80БВМ в зоне спецоперации: последние новости СВО на 5 ноября
Российские подразделения сообщили о поражении укреплений ВСУ в Запорожской области, уничтожении беспилотников, военной техники и пунктов управления дронами на нескольких направлениях специальной военной операции. Одновременно продолжается работа разведывательных подразделений в Сумской области, а Минобороны России сообщило об ударах по объектам энергетики и логистики Украины. Подробности – в материале «Радио 1».
Т-80БВМ нанесли удары по укреплениям ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» поразили сеть передовых опорных пунктов украинских подразделений. Обнаружить позиции удалось благодаря воздушной разведке: операторы беспилотников выявили оборудованные противником огневые точки, укрытия для личного состава и укрепления, предназначенные для сдерживания продвижения российских штурмовых групп.
После обнаружения объектов информация об их расположении была передана танковым экипажам. Для нанесения огневого поражения задействовали танки Т-80БВМ, которые отработали по выявленным целям.
По сообщению военных, в результате ударов были уничтожены укреплённые позиции, огневые точки и находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ. Ликвидация элементов передовой обороны, как отмечается в сообщении российского оборонного ведомства, создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области.
БПЛА ВСУ разных типов попали под удар групп воздушного прикрытия
На Запорожском направлении подразделения воздушного прикрытия группировки «Восток» пресекли попытку атаки с использованием беспилотников. Во время мониторинга воздушного пространства расчёты обнаружили несколько типов аппаратов, применявшихся украинскими подразделениями.
Среди выявленных целей оказались ударные беспилотники «Дартс», «Дартс-2» и «Б-2», тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга», а также разведывательные аппараты с ретрансляторами связи. Для противодействия воздушным целям задействовали операторов беспилотников-перехватчиков.
В ходе работы были поражены как ударные, так и разведывательные аппараты. В том числе уничтожены беспилотники, обеспечивавшие передачу информации и поддержание устойчивой связи между подразделениями БПЛА ВСУ.
Отдельно военные сообщили об уничтожении так называемых дронов-«ждунов». Эти аппараты противник размещал на земле в режиме ожидания, чтобы использовать для атак на перемещающихся военнослужащих и транспорт в прифронтовых районах.
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По информации группировки, уничтожение ударных, разведывательных и ожидавших активации беспилотников позволило сорвать атаку, уменьшить активность беспилотной авиации противника и обеспечить прикрытие российских подразделений в Запорожской области.
«Сокол-ПВО» перехватил цели на Краснолиманском направлении
Ещё один эпизод противодействия украинским беспилотникам произошёл на Краснолиманском направлении. Здесь расчёт БПЛА-перехватчика «Сокол-ПВО» отдельной зенитно-ракетной бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные и ударные аппараты ВСУ.
Во время боевого дежурства средства радиолокационной разведки обнаружили воздушные цели самолётного типа. По данным военных, беспилотники двигались в сторону позиций Вооружённых сил России и предназначались для ведения разведки и нанесения огневого поражения.
Дежурный расчёт оперативно привёл перехватчик в боевую готовность и поднял его в воздух. Операторы взяли обнаруженные аппараты на сопровождение. После выхода «Сокола-ПВО» в зону поражения было применено штатное бортовое вооружение. При сближении с целью оператор произвёл дистанционный подрыв, в результате которого беспилотники были уничтожены.
Кроме того, в работе расчёта используется таранный способ поражения воздушных объектов.
«Сокол-ПВО» показал эффективность при перехвате разведывательных и ударных БПЛА самолётного типа, в том числе в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Современные системы обнаружения и наведения позволяют аппарату действовать скрытно, менять огневые позиции и наносить внезапные удары по воздушным целям.
Круглосуточное наблюдение за воздушной обстановкой, профессиональная подготовка и бдительность военнослужащих позволили своевременно выявить угрозы. По утверждению военных, это помогло избежать жертв среди мирного населения и не допустить повреждения гражданских и критически важных объектов приграничного региона.
Американскую бронемашину уничтожили на Славянско-Краматорском направлении
На Славянско-Краматорском направлении расчёты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск сообщили об уничтожении боевой бронированной машины HMMWV американского производства и двух пунктов управления украинскими беспилотниками.
Цели обнаружили военнослужащие 6-й отдельной мотострелковой бригады и 82-го отдельного полка беспилотных систем во время огневой поддержки наступающих подразделений в районе Славянско-Краматорской агломерации.
Бронемашина находилась в лесополосе и была замаскирована. Для её поражения использовали два ударных беспилотника, точные попадания которых привели к возгоранию машины.
По пунктам управления БПЛА нанесли удары с помощью сбросов боеприпасов с FPV-дронов. Согласно опубликованной информации, оба объекта после поражения полностью выгорели.
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В сообщении также отмечается, что подразделения «Южной» группировки систематически действуют в ближнем тылу противника. Среди основных направлений такой работы — блокирование автомобильных путей сообщения, уничтожение военного имущества и складов, а также поражение пунктов управления беспилотниками и артиллерийских огневых позиций.
FPV-дроны поразили автомобиль, укрытия с личным составом и склад боеприпасов
На Краматорском направлении расчёты ударных беспилотников «Южной» группировки войск выявили несколько объектов ВСУ в населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации. Боевую работу проводили военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 11-й отдельной инженерно-сапёрной бригады. В ходе выполнения задач были обнаружены автомобиль типа пикап, два укрытия с находившейся внутри живой силой и полевой склад боеприпасов.
Для поражения выявленных объектов применялись FPV-дроны. В результате серии атак, согласно сообщению военных, противник потерял до четырёх боевиков, автомобиль и запас реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня «Град».
Работа беспилотных подразделений на этом направлении направлена на снижение возможностей украинских формирований по организации обороны. Помимо поражения техники и личного состава, военные выделяют уничтожение складов, пунктов управления БПЛА и артиллерийских позиций, а также ограничение передвижения по автомобильным коммуникациям.
Минобороны России сообщило об ударах по энергетике и логистике Украины
Отдельное заявление о результатах ночной работы Вооружённых сил России опубликовало Министерство обороны РФ. По данным ведомства, в течение ночи российские войска продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
В перечень поражённых объектов вошёл логистический терминал компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Новый Коротыч Харьковской области. Кроме того, в Днепропетровской области была поражена электроподстанция напряжением 330 кВ.
Ещё одной целью стало судно типа «сухогруз» в акватории Чёрного моря. Оно находилось в 52 километрах юго-западнее Одессы. В ведомстве уточнили, что на борту перевозилось военное имущество.