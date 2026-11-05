05 ноября 2026, 08:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские подразделения сообщили о поражении укреплений ВСУ в Запорожской области, уничтожении беспилотников, военной техники и пунктов управления дронами на нескольких направлениях специальной военной операции. Одновременно продолжается работа разведывательных подразделений в Сумской области, а Минобороны России сообщило об ударах по объектам энергетики и логистики Украины. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Т-80БВМ нанесли удары по укреплениям ВСУ в Запорожской области БПЛА ВСУ разных типов попали под удар групп воздушного прикрытия «Сокол-ПВО» перехватил цели на Краснолиманском направлении Американскую бронемашину уничтожили на Славянско-Краматорском направлении FPV-дроны поразили автомобиль, укрытия с личным составом и склад боеприпасов Минобороны России сообщило об ударах по энергетике и логистике Украины

Т-80БВМ нанесли удары по укреплениям ВСУ в Запорожской области

Фото: iStock/vladj55

БПЛА ВСУ разных типов попали под удар групп воздушного прикрытия

Жители Киева устроили бунт

«Сокол-ПВО» перехватил цели на Краснолиманском направлении

Фото: iStock/Terry Papoulias

Американскую бронемашину уничтожили на Славянско-Краматорском направлении

Ковальчук раскрыл последствия атаки ВСУ на Брянскую область

FPV-дроны поразили автомобиль, укрытия с личным составом и склад боеприпасов

Фото: iStock/aapsky

Минобороны России сообщило об ударах по энергетике и логистике Украины