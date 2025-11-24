Достижения.рф

Около десяти взрывов прогремело в небе над Нижегородской областью

SHOT: Около десяти взрывов прогремело в Кстово Нижегородской области, сработала ПВО
В городе Кстово Нижегородской области прогремело около десяти взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



По словам местных жителей, первые громкие звуки стали раздаваться в северной части города примерно в 03:20 ночи. Они не прекратились до сих пор. При этом в небе звучит гул двигателей, характерный для БПЛА, и в некоторых местах сверкают вспышки.

Жители поселка Ждановский и села Большая Ельня также сообщили, что слышат этой ночью громкие хлопки.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует. Ранее аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

