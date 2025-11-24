Около десяти взрывов прогремело в небе над Нижегородской областью

24 ноября 2025, 03:56

SHOT: Около десяти взрывов прогремело в Кстово Нижегородской области, сработала ПВО

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В городе Кстово Нижегородской области прогремело около десяти взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.