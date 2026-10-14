Около тысячи беспилотников сбили этой ночью над Россией

14 октября 2026, 09:21

МО РФ: силы ПВО сбили 902 БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 902 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.