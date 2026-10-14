Около тысячи беспилотников сбили этой ночью над Россией
В течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 902 вражеских БПЛА над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.
Массированная атака велась с 20:00 вторника, 13 октября, до 08:00 среды, 14 октября, и отражалась в двадцати регионах страны, отметили в ведомстве.
Речь идет о Московском регионе, Республике Крым, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Также беспилотники сбивали над акваторией Азовского моря.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми
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