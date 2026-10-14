В Саратовской области после атаки БПЛА погиб человек

14 октября 2026, 05:07

Бусаргин: В результате атаки БПЛА на Балаково в Саратовской области погиб человек

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Предварительно, погиб человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.