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В Саратовской области после атаки БПЛА погиб человек

Бусаргин: В результате атаки БПЛА на Балаково в Саратовской области погиб человек
Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Предварительно, погиб человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.



Он уточнил, что в ночь на 14 октября дроны нанесли удар по городу Балаково. Помимо сведений об одном погибшем, поступила информация, что из-за налета БПЛА ВСУ несколько жилых домов получили повреждения. В настоящий момент на месте работают все оперативные службы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

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