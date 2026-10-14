В Саратовской области после атаки БПЛА погиб человек
Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Предварительно, погиб человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
Он уточнил, что в ночь на 14 октября дроны нанесли удар по городу Балаково. Помимо сведений об одном погибшем, поступила информация, что из-за налета БПЛА ВСУ несколько жилых домов получили повреждения. В настоящий момент на месте работают все оперативные службы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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