Cилы ПВО уничтожили свыше полусотни БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

14 октября 2026, 02:49

Собянин: С вечера 13 октября силы ПВО сбили уже 60 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Фото: iStock/Naypong

С вечера 13 октября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили уже свыше полусотни украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.