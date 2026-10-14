Cилы ПВО уничтожили свыше полусотни БПЛА ВСУ на подлёте к Москве
С вечера 13 октября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили уже свыше полусотни украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Первая информация об уничтожении дронов ВСУ появилась вчера в 23:46 по московскому времени. Тогда сообщалось, что средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников на подлёте к Москве. В настоящий момент эта цифра возросла до 60 сбитых БПЛА.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 14 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, местные чиновники возмущены тем, что США снова не передали разведданные о запусках ракет через систему Battlespace Command and Control Center.
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