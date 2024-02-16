Окружение в Авдеевке и штурм в Донецке: последние новости СВО

Российские войска установили контроль над укрепрайоном ВСУ в Авдеевке и стремительно продвигаются в западной части города. Что применили украинские войска для удара по мирным жителям в Белгороде и какая техника ВСУ уничтожена на Купянском направлении, читайте в материале «Радио 1».