Окружение в Авдеевке и штурм в Донецке: последние новости СВО

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Российские войска установили контроль над укрепрайоном ВСУ в Авдеевке и стремительно продвигаются в западной части города. Что применили украинские войска для удара по мирным жителям в Белгороде и какая техника ВСУ уничтожена на Купянском направлении, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
ВС РФ взяли под контроль укрепрайон ВСУ «Зенит», расположенный на юге Авдеевки. Также российским войскам удалось продвинуться вдоль Индустриального проспекта и трассы О0542, а также зайти на территорию промзоны АКХЗ в западной части города. Полностью под контролем ВС РФ улицы Спортивная, Соборная и Чернышевского.
«Пока брошенные в окружении всушники пытаются либо оттянуться к Коксохиму, либо уйти назад по балкам, украинские генералы готовят общество к очередной перемоге», - Коц.
Купянское направление
ВС РФ провели атаку рядом с Берестовым, Песчаным и Макеевкой, в результате чего были уничтожены три автомобиля ВСУ, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», и самоходные артиллерийские установки «Caezar» французского производства.
Донецкое направление
На восточной окраине Донецка ВС РФ вынудили ВСУ отступить из фильтровальной станции. Штурмовые действия российские силы продолжили на юго-восточных окраинах Новомихайловки, у Победы, в районе Георгиевки и Первомайского. В результате наступления, ВСУ лишились двух БМП (боевая машина пехоты – прим.ред) и одного танка.
ВСУ ударили по школе и магазину в Белгороде
15 февраля ВСУ атаковали гражданские объекты Белгорода. Ракетный удар пришелся на торговый центр и школьный стадион. В результате ракетного удара 6 человек погибли, 17 ранены. Среди погибших и пострадавших при обстреле Белгорода есть дети.
Российская разведка установила из чего ВСУ нанесли удар по мирным гражданам и детям, об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.
«Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО «Вампир», который наносил удар по Белгороду. Машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы», - Поддубный.
Военкор сообщил, что ВС РФ нанесли ответный удар с использованием ОТРК(оперативно-тактический ракетный комплекс-прим.ред), в результате чего уничтожен расчет и боевая машина ВСУ.
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Анастасия Хохлова