Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО

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Армия России наступает сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, украинские войска концентрируются в Харьковской области и в районе Часов Яра, однако сопротивляться активным штурмам ВС РФ они не в силах.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».
После трёх дней наступления российские войска начали загонять ВСУ в окружение в Волчанске. Несмотря на громкие заявления о накопленных резервах и оборонительных линиях, реальная готовность украинской армии оказалась намного ниже декларируемой.
По последним данным, западная и северная части Волчанска уже контролируются силами РФ, при этом в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По данным Telegram-канала «Военная хроника», «северная» группировка ВС РФ взяла под свой контроль Лукьянцы и уже оттуда двигается в сторону села Липцы. До этого населённого пункта примерно пять км. После взятия Липцов у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.
14 мая в результате успешного наступления подразделения армии России сумели выйти навстречу друг другу и объединиться в единую ударную группировку, передает военкор Борис Рожин. Теперь ВС РФ ведут наступление широким фронтом протяженностью до 60 км.
По мнению главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, атаки ВС РФ в Харьковской области продолжатся ещё 3-4 дня. Далее российские войска начнут наступление на Сумы.
Тем временем координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что украинское командование покинуло Купянск в Харьковской области. Теперь там остаются только подразделения прикрытия.
Российские военные продолжают продвигаться и закрепляться на территории дач севернее микрорайона Канал, в западной части заказника Ступки-Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса.
Также в восточной части Часов Яра российские военные при поддержке бронетехники продолжают штурмовать ВСУ вдоль улицы Зелёная у многоэтажных домов.
Здесь армия России наступает сразу на нескольких участках, а также ведёт бои в промзоне Волчанска, многоэтажной застройке на восточной окраине города. При этом в районе села Глубокое ведутся тяжелые бои на подступах к Липцам.
Подразделения ВДВ ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал в Часов Яре. Также наносятся удары по позициям противника в самом городе и его окрестностях.
Российские военные ведут боевые действия в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино. Кроме того, интенсивные бои продолжаются на подступах к Новоалександровке и Калиново.
Здесь основные боевые действия идут в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские военные сумели поразить расчёт БПЛА и уничтожить несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.
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Харьковское направление
После трёх дней наступления российские войска начали загонять ВСУ в окружение в Волчанске. Несмотря на громкие заявления о накопленных резервах и оборонительных линиях, реальная готовность украинской армии оказалась намного ниже декларируемой.
По последним данным, западная и северная части Волчанска уже контролируются силами РФ, при этом в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По данным Telegram-канала «Военная хроника», «северная» группировка ВС РФ взяла под свой контроль Лукьянцы и уже оттуда двигается в сторону села Липцы. До этого населённого пункта примерно пять км. После взятия Липцов у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.
14 мая в результате успешного наступления подразделения армии России сумели выйти навстречу друг другу и объединиться в единую ударную группировку, передает военкор Борис Рожин. Теперь ВС РФ ведут наступление широким фронтом протяженностью до 60 км.
По мнению главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, атаки ВС РФ в Харьковской области продолжатся ещё 3-4 дня. Далее российские войска начнут наступление на Сумы.
«Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет. Атаки РФ на Харьковщине направлены на то, чтобы истощить и без того слабые резервы Украины и посеять панику», — заявил Буданов во вторник, 14 мая.
Тем временем координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что украинское командование покинуло Купянск в Харьковской области. Теперь там остаются только подразделения прикрытия.
Часовоярское направление
Российские военные продолжают продвигаться и закрепляться на территории дач севернее микрорайона Канал, в западной части заказника Ступки-Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса.
Также в восточной части Часов Яра российские военные при поддержке бронетехники продолжают штурмовать ВСУ вдоль улицы Зелёная у многоэтажных домов.
Слобожанское направление
Здесь армия России наступает сразу на нескольких участках, а также ведёт бои в промзоне Волчанска, многоэтажной застройке на восточной окраине города. При этом в районе села Глубокое ведутся тяжелые бои на подступах к Липцам.
Артёмовское направление
Подразделения ВДВ ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал в Часов Яре. Также наносятся удары по позициям противника в самом городе и его окрестностях.
Авдеевское направление
Российские военные ведут боевые действия в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино. Кроме того, интенсивные бои продолжаются на подступах к Новоалександровке и Калиново.
Херсонское направление
Здесь основные боевые действия идут в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские военные сумели поразить расчёт БПЛА и уничтожить несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.
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Элина Позднякова