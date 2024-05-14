Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО

Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО

Водолацкий: командование ВСУ сбежало из Купянска в Харьковской области
14 мая 2024, 11:19
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России наступает сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, украинские войска концентрируются в Харьковской области и в районе Часов Яра, однако сопротивляться активным штурмам ВС РФ они не в силах.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».


Харьковское направление




После трёх дней наступления российские войска начали загонять ВСУ в окружение в Волчанске. Несмотря на громкие заявления о накопленных резервах и оборонительных линиях, реальная готовность украинской армии оказалась намного ниже декларируемой.
По последним данным, западная и северная части Волчанска уже контролируются силами РФ, при этом в городе идут уличные бои. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», «северная» группировка ВС РФ взяла под свой контроль Лукьянцы и уже оттуда двигается в сторону села Липцы. До этого населённого пункта примерно пять км. После взятия Липцов у российских войск появится возможность рывка на Харьков по прямой.

14 мая в результате успешного наступления подразделения армии России сумели выйти навстречу друг другу и объединиться в единую ударную группировку, передает военкор Борис Рожин. Теперь ВС РФ ведут наступление широким фронтом протяженностью до 60 км.
По мнению главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, атаки ВС РФ в Харьковской области продолжатся ещё 3-4 дня. Далее российские войска начнут наступление на Сумы.

«Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет. Атаки РФ на Харьковщине направлены на то, чтобы истощить и без того слабые резервы Украины и посеять панику», — заявил Буданов во вторник, 14 мая.

Тем временем координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что украинское командование покинуло Купянск в Харьковской области. Теперь там остаются только подразделения прикрытия.


Часовоярское направление


Российские военные продолжают продвигаться и закрепляться на территории дач севернее микрорайона Канал, в западной части заказника Ступки-Голубовские-2 и в северной части Ивановского леса.

Также в восточной части Часов Яра российские военные при поддержке бронетехники продолжают штурмовать ВСУ вдоль улицы Зелёная у многоэтажных домов.


Слобожанское направление


Здесь армия России наступает сразу на нескольких участках, а также ведёт бои в промзоне Волчанска, многоэтажной застройке на восточной окраине города. При этом в районе села Глубокое ведутся тяжелые бои на подступах к Липцам.


Артёмовское направление


Подразделения ВДВ ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал в Часов Яре. Также наносятся удары по позициям противника в самом городе и его окрестностях.


Авдеевское направление


Российские военные ведут боевые действия в лесополосах вдоль железной дороги к западу от Очеретино. Кроме того, интенсивные бои продолжаются на подступах к Новоалександровке и Калиново.

Херсонское направление


Здесь основные боевые действия идут в островной зоне севернее Казачьих Лагерей и в Крынках. Российские военные сумели поразить расчёт БПЛА и уничтожить несколько десятков дронов к северу от Мылового на правом берегу Днепра.

Читайте также:

Ганчев: Западная и северная части Волчанска находятся под контролем ВС РФ

Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия

ВС РФ ликвидировали командира президентской роты ВСУ
#дороги
#военные
#армия
#бпла
#контроль
#вдв
#армия россии
#лнр
#всу
#вс рф
#минобороны
#Харьков
Под Харьковом ВС РФ взяли в плен более 60 боевиков «Кракена»*
14 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные взяли в плен более 60 бойцов неонацистского формирования «Кракен»* в Харьковской области. Они уже дают признательные показания. Об этом рассказал в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена"* задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал Ганчев.

Он также сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.

Читайте также:

Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО

Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия

Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ
#человек
#информация
#новости
#всу
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ заявили о «масштабном неприятии к армии» на Украине
14 мая 2024, 11:47

Фото: iStock/Olena_Z

Пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное «неприятие» армии на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий. Об этом сообщает El País.
Уточняется, что патрули ТЦК сталкиваются с «недоверчивыми взглядами», а, по данным опросов демографических центров, порядка 30% граждан Украины готовы присоединиться к армии. По словам старшего офицера группы, которую сопровождали журналисты издания, число желающих поступить на службу в ряды ВСУ начало сокращаться к концу прошлого года, после начавшегося контрнаступления.

Официальный представитель Сумского ТЦК Юлия Витковская сообщила, что наиболее эффективным способом найти мужчин для вручения повесток являются контрольно-пропускные пункты на дорогах, так как при подомовом обходе откроют двери только в 2 из 10 квартир.

Читайте также:

ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
#журналисты
#всу
#украина
#спецоперация
#военные
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ганчев: Западная и северная части Волчанска находятся под контролем ВС РФ
14 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои.

«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — уточнил Ганчев.

Напомним, 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Читайте также:

Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начинают окружать Волчанск

«Противник бежал. Волчанск, жди!»: Первые кадры из освобождённого села Гатище

ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов
#харьковская область
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия
14 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/Irina Piskova

Командование ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области. В населенном пункте остались только подразделения прикрытия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала, остались только подразделения прикрытия, которые сегодня ждут подхода наших войск», — рассказал депутат.
Он отметил, что каждый день 2-3 населенных пункта в Харьковской области освобождаются.

По его мнению, в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Он заявил, что харьковское направление является самым важным и перспективным для сил РФ, а также напомнил, что обстрелы Белгорода идут со стороны Харькова.

«Туда добавлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников, которые сегодня, как они говорят, проходят практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», — отметил Водолацкий.
Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные группы войск «Север» за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области вооруженные силы России захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Читайте также:

На Украине произошел скандал из-за наступления России на Харьков

Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
#военные
#власть
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад может давить на Киев из-за Харькова, предупредило Politico
Politico: давление на Украину для переговоров может усилиться из-за Харькова
14 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Photoboyko

Продвижение российских войск в Харьковской области может спровоцировать давление со стороны ряда государств на Украину, чтобы склонить страну к переговорам с Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, часть высокопоставленных украинских офицеров не уверена, что Украина сможет помешать взятию российскими силами под контроль значительных территорий. Также они убеждены, что наступление ВС РФ приведёт к ослаблению решимости Киева и подрыву морального духа бойцов ВСУ.

Также о давлении на киевские власти в следствие продвижения ВС РФ писала The New York Times. Военные аналитики в беседе с изданием отмечали, что часть плана российских войск в наступлении в Харьковской области может заключаться в том, чтобы заставить Украину перебросить на это направление силы с других частей линии соприкосновения.

Также усилить давление на Киев для проведения переговоров с Москвой может деморализация украинцев и их союзников, поскольку в случае угрозы Киеву может сложиться впечатление будто ничего не изменилось спустя два года боевых действий и военной помощи на миллиарды долларов.

Читайте также:

Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ

Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
#харьков
#украина
#россия
#вс рф
#сво
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали командира президентской роты ВСУ
14 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ликвидировали в зоне СВО командира роты оперативного назначения при президенте Украины Василия Полагнюка. Об этом военкор Руслан Татаринов написал в Telegram-канале «Шепот Фронта».
Отмечается, что командир ВСУ получил смертельные ранения 7 мая в Серебрянском лесу, в районе Кременной.

Ранее Минобороны России сообщало, что бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков нацистских формирований «Братство»* и «Кракен»*. Отмечалось, что боец «Кракена»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»* участвовал в нападении на Белгородскую область.

Читайте также:

Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ

Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

*запрещённые в России террористические организации
#вс рф
#всу
#сво
#президент
#украина
#военкор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ
Эксперт Киселев заявил, что ВС РФ создадут окно для выхода ВСУ из Харькова
14 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВС РФ планируют создать окно для выхода ВСУ из Харькова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта из Луганской Народной Республики полковника Виталия Киселева.
По словам Киселева, российские военные развернут три плацдарма вокруг города с большим окном в сторону Песочина и Лубновки. Солдаты ВСУ будут передвигаться по этой свободной дороге, отметил он.

Вся передвигающаяся военная техника ВСУ будет уничтожаться. Для этого есть средства и силы, добавил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

Украинские военкомы боятся ночевать в Херсоне
#эксперт
#военные
#техника
#военная техника
#всу
#президент
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области
Буданов*: обстановка для ВСУ в Харьковской области становится критической
14 мая 2024, 09:41

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Об этом сообщает The New York Times.
По словам Буданова*, цель наступления бойцов ВС РФ на Харьковском направлении заключается в истощении и без того слабых военных резервов Украины. Он отметил, что для укрепления обороны на этом участке передовой командованию ВСУ пришлось перебросить войска с других участков фронта.

Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Буданов* заключил, что все силы ВСУ на сегодняшний день находятся под Харьковом и в Часовом Яру.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом

Глава ГУР Буданов* заявил о проблемности Telegram для Украины

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#telegram
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины
14 мая 2024, 09:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

Следующие недели станут решающими для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.
Отмечается, что украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс» или «в бой на российской границе».

Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом президента США Джо Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?» — пишет издание.

Доставка систем Partiot займет много времени, а также до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще «месяцы». Проблемы с логистикой и подготовка инженеров оказываются гораздо более сложными, чем подготовка пилотов, сообщает издание.

«Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом», — пишет газета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн

Посол России оценил новую помощь США Украине

Украинские военкомы боятся ночевать в Херсоне
#сша
#подготовка
#страны
#боеприпасы
#доставка
#донбасс
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф