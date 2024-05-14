Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия

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Командование ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области. В населенном пункте остались только подразделения прикрытия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.
В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала, остались только подразделения прикрытия, которые сегодня ждут подхода наших войск», — рассказал депутат.Он отметил, что каждый день 2-3 населенных пункта в Харьковской области освобождаются.
По его мнению, в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. Он заявил, что харьковское направление является самым важным и перспективным для сил РФ, а также напомнил, что обстрелы Белгорода идут со стороны Харькова.
«Туда добавлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников, которые сегодня, как они говорят, проходят практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», — отметил Водолацкий.Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные группы войск «Север» за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области вооруженные силы России захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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