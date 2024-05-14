Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия

Командование ВСУ покинуло город Купянск в Харьковской области. В населенном пункте остались только подразделения прикрытия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.