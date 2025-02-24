Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий

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Возврат Украине утраченных ею территорий — «непростая задача», однако этот вопрос подлежит обсуждению, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс. Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано», — ответил республиканец.После госпереворота на Украине в 2013 году, получившего название «Евромайдан», стать российским регионом захотели жители крымского полуострова. Затем, в 2015 году, в состав России вошел Севастополь, а в 2022 году субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Вхождение указанных территорий в состав Российской Федерации произошло в результате референдумов.
Ранее стало известно, когда может закончиться спецоперация на Украине.
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Никита Кротов