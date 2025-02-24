Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий

Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий

Трамп: возврат Украине утраченных территорий — непростая задача
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Возврат Украине утраченных ею территорий — «непростая задача», однако этот вопрос подлежит обсуждению, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс. Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано», — ответил республиканец.
После госпереворота на Украине в 2013 году, получившего название «Евромайдан», стать российским регионом захотели жители крымского полуострова. Затем, в 2015 году, в состав России вошел Севастополь, а в 2022 году субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Вхождение указанных территорий в состав Российской Федерации произошло в результате референдумов.

Ранее стало известно, когда может закончиться спецоперация на Украине.

Читайте также:

«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ

ПВО сбила украинские беспилотники над тремя российскими регионами

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
#мир
#украина
#россия
#сша
#дональд трамп
#война
#сво
#конфликт
#новости
Трамп сделал заявление о России
Трамп: у России есть интересующие США товары
24 февраля 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

У России имеется множество интересующих США товаров, включая редкоземельные ресурсы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна - самая большая по площади», — сказал хозяин Белого дома.
Он резюмировал, что первым пунктом переговоров является прекращение боевых действий на Украине.

Республиканцы под руководством Дональда Трампа пришли к власти 20 января 2025 года. Одним из главных обещаний заокеанского лидера стало завершение украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, как Трамп воспринимает Украину.

Читайте также:

Макрон высказался о замороженных активах России

Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая

В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского
#мир
#россия
#сша
#дональд трамп
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#франция
#эммануэль макрон
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон высказался о замороженных активах России
Макрон: изъять замороженные активы РФ нельзя, это противоречит праву
24 февраля 2025, 22:25

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Конфискация замороженных российских активов не представляется возможной, поскольку она противоречит международному праву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — произнес французский лидер.

Макрон добавил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговорного процесса по Украине.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что на восстановление республики понадобится 500 миллиардов евро. Политик подчеркивал, что первичным источником финансирования для этого станут российские активы.

Перед этим сообщалось, что возмутило пользователей сети, и как с этим связана Украина.

Читайте также:

Трамп предположил, когда может закончиться СВО

«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ

G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США, пишут СМИ
#мир
#россия
#украина
#франция
#активы
#война
#сво
#конфликт
#эммануэль макрон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая
Трамп: 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву
24 февраля 2025, 22:08

Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Американский президент Дональд Трамп считает, что 9 мая — это слишком рано для его приезда в Москву, пишет агентство Reuters.
По информации журналистов, республиканец желает посетить РФ «в подходящее время».

Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.

«Нет, я не поеду», — говорил нынешний хозяин Белого дома.

Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — говорил президент США журналистам.
Он отмечал, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам поможет американской стороне вернуть вложенные в республику средства.

Читайте также:

Трамп увидел истинную сущность Зеленского, заявил Небензя

Трамп воспринимает Украину как страну, не имеющую независимости

Политолог Гурьянова: Зеленскому дали понять, что за воровство придется отвечать
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#дональд трамп
#9 мая
#парад победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп предположил, когда может закончиться СВО
Трамп: СВО на Украине может закончиться в ближайшие недели
24 февраля 2025, 21:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Спецоперация на Украине может закончиться в ближайшие недели, предположил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — сказал республиканец прессе в Белом доме.

Политик добавил, что договоренность между Вашингтоном и Киевом по минералам «приближается к финальному этапу».

«Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги», — резюмировал Трамп.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что, по его мнению, американское предложение о сделке по редкоземельным металлам — «афера».

Джонсон подчеркнул, что сегодняшний курс Вашингтона «противоречит» тому, что был при демократах.

Читайте также:

«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ

На Украине назвали нужную для восстановления страны сумму

ГА ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине, против коей выступили США
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ
Пленный солдат ВСУ: украинское командование не вывозит тела погибших с поля боя
24 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинское командование не вывозит с поля боя тела погибших украинских солдат и не эвакуируют раненых. Трупы разлагаются на позициях, а на передовой находятся неподготовленные военные. Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Меримерин.
Меримерина мобилизовали в марте 2024 года и отправили проходить курс молодого бойца.

«Я из автомата пять патронов на полигоне выстрелил. Что я с этим могу сделать?» — рассказал Меримерин в беседе с RT.

Он добавил, что в украинской армии практически не осталось профессиональных солдат. Теперь там служат водители, повара и кондитеры, а ВСУ несут огромные потери.

По словам военнопленного, его рота за 12 дней была полностью ликвидирована. При этом тела боевиков не эвакуируют. Они остаются на позициях и разлагаются.

Так, 12 июля 2024 года Меримерина отправили на первое боевое задание, где он вместе с сослуживцами должен был штурмовать позиции ВС РФ. Однако колонну техники ВСУ быстро разбили, и все подразделение было окружено российскими бойцами.

«Подорвались на мине и узнали, что мы в кольце. Решили сдаться. Зашли в посёлок, нашли в разбитом доме простыню, оторвали кусок. Подняли белый флаг и пошли сдаваться», — вспоминает пленный украинец.

Он отметил, что россияне оказали необходимую медицинскую помощь всем пленным, накормили и напоили.

Читайте также:

Пленный ВСУ развеял миф о «‎самой крутой» украинской бригаде

Украинские военнопленные не хотят возвращаться на Украину

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
#помощь
#флаг
#курс
#водители
#россияне
#всу
#вс рф
#солдат
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате