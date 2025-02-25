Макрон поддержал надежды Трампа по урегулированию конфликта на Украине в следующие несколько недель

Фото: iStock/IherPhoto
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал надежды американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в следующие несколько недель. Об этом Макрон заявил в беседе с Fox News.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Французский лидер поддержал наличие диалога между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.
Читайте также:
Небензя: резолюция США по Украине отправная точка для урегулирования конфликта
В ООН поддержали американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики
Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине
Иван Мусатов