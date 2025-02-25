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Макрон поддержал надежды Трампа по урегулированию конфликта на Украине в следующие несколько недель

Макрон надеется на урегулирование украинского конфликта в ближайшие недели
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал надежды американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в следующие несколько недель. Об этом Макрон заявил в беседе с Fox News.
«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — сказал Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о «хороших причинах» для возобновления диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Французский лидер поддержал наличие диалога между государствами, в особенности при наличии у них разногласий.

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Небензя: резолюция США по Украине отправная точка для урегулирования конфликта
25 февраля 2025, 02:39

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам Василия Небензя, принятая Совбезом ООН американская резолюция по украинскому кризису является отправной точкой в урегулировании конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при ООН заявил в ходе выступления после голосования по резолюции.
«Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса», — заявил Небензя.

Представитель РФ назвал данную резолюцию не идеальной, но первой попыткой совета идти конструктивным путем, ориентированным на мир. Сам конфликт Небензя назвал историей с очень сложным генезисом, который нельзя сводить к противостоянию России и Украины. При этом попытки урегулировать конфликт не будут удачными если не восстановить конструктивный диалог между мировыми лидерами. Помимо этого Небензя призвал не дать сорвать попытки РФ и США прекратить украинский кризис.

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#конфликт
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В ООН поддержали американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики
25 февраля 2025, 01:35

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине без антироссийской риторики, при этом отвергнув все предложенные изменения со стороны РФ. Об этом пишут РИА Новости.
«Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки», — передает корреспондент агентства.

Данную резолюцию поддержали 10 стран, в числе который Китай, США и Россия. Еще пять государств воздержались, а против не проголосовал никто. В предложенной Штатами резолюции призывают незамедлительно прекратить украинский конфликт и заключить мир между Киевом и Москвой. К тому же авторы выразили скорбь в связи с гибелью людей в боевых действиях между РФ и Украиной.

Ранее Россия предложила внести некоторые поправки в резолюцию. Среди них было предложение устранить «коренные причины» украинского кризиса. Все предложенные российской стороной корректировки были отвергнуты.

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Трамп: один из первых звонков после победы на выборах в США был Путину
25 февраля 2025, 00:44

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, после его победы на выборах одним из первых его телефонных разговоров был главой РФ Владимиром Путиным. Этим американский лидер поделился на пресс-конференции.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что российская сторона настроена на урегулирование украинского кризиса и желает завершить конфликт. К тому же Трамп отметил важность данного диалога для двухсторонних отношений между РФ и США. Администрация главы Штатов постоянно поддерживает диалог с российской стороной и работает с Путиным и его окружением.

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Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
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Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
25 февраля 2025, 00:28

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич признался, что голос его страны в Генассамблее ООН за поддержку западной резолюции по Украине был ошибкой. Об этом глава страны заявил в эфире TV Happy.
«Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — признался Вучич.

За данную ошибку президент взял на себя ответственность и извинился перед гражданами страны. Он отметил, что представители Белграда должны были воздержаться от голоса, как это и было сделано с американской резолюцией.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. В ее поддержку свой голос отдали 63 страны, в том числе и Сербия. Воздержались от голосования 65 государств. Против выступили 18 стран, в числе которых Израиль, Венгрия, Россия и США.

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Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине
25 февраля 2025, 00:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высказался об идее привлечь Евросоюз к переговорам по украинскому конфликту. Об этом глава РФ сказал журналисту Павлу Зарубину.
«Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — заявил Путин в ходе интервью, трансляция которого велась на телеканале «Россия 1».

Помимо этого глава государства подчеркнул, что участие Евросоюза позволит более объективно и сбалансированно решить вопрос по украинскому кризису. К тому же данный подход поспособствует укрепить диалог между странами.

Ранее Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Предполагаемый размер инвестиций с американской стороны равняется 15 миллиардам долларов.

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