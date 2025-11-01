Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Сумской области

01 ноября 2025, 14:15

ВСУ почти целиком лишились бригады и полка в «мясных штурмах» под Сумами

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины в ходе штурмов в Сумской области почти полностью потеряли бригаду и полк. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики.