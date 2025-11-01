Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Сумской области
ВСУ почти целиком лишились бригады и полка в «мясных штурмах» под Сумами
Вооруженные силы Украины в ходе штурмов в Сумской области почти полностью потеряли бригаду и полк. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики.
В материале говорится, что пополнение украинских штурмовиков сейчас осуществляется за счёт личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.
Ранее в Минобороны России также сообщали о ликвидации под Красноармейском отряда элитного спецназа ВСУ. Уточнялось, что боевики хотели вырваться из окружения и высадиться на вертолетах.
Вражеские попытки пресекли бойцы ВС РФ. Подробности в нашем материале.
Читайте также: