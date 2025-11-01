Достижения.рф

Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Сумской области

ВСУ почти целиком лишились бригады и полка в «мясных штурмах» под Сумами
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины в ходе штурмов в Сумской области почти полностью потеряли бригаду и полк. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики.



В материале говорится, что пополнение украинских штурмовиков сейчас осуществляется за счёт личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Ранее в Минобороны России также сообщали о ликвидации под Красноармейском отряда элитного спецназа ВСУ. Уточнялось, что боевики хотели вырваться из окружения и высадиться на вертолетах.

Вражеские попытки пресекли бойцы ВС РФ. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

