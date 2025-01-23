В зоне СВО начали запрещать энергетики и молоко из-за проблем со здоровьем бойцов

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В зоне спецоперации начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем у российских бойцов. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что диетические меры ввели на Херсонском направлении. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов расцениваться как дисциплинарное нарушение.
Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.
Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.
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Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.
Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.
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Элина Позднякова