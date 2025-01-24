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Стало известно о подготовке боевиков ВСУ к нападению на Суджу в Британии

Украинский перебежчик: британские инструкторы готовили ВСУ к вторжению в Суджу
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинских боевиков к наступлению на Суджу готовили британские инструкторы на своей военной базе. Об этом сообщил сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С., его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что готовили украинских боевиков на базе у города Даунхолм в Великобритании.

«На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области», — рассказал украинец.



Валерий бежал на территорию России в начале текущего года. Его насильно мобилизовали в ВСУ в конце 2024 года.

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БПЛА ВСУ атаковали Ленинградскую область
Губернатор Дрозденко: два беспилотника сбили в Ленинградской области
24 января 2025, 07:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Противовоздушная оборона сбила два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.

Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. По данным Минобороны РФ, всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.

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Отбита одна из самых массированных атак дронов ВСУ: сбит 121 беспилотник, атаковано 14 регионов России
Минобороны: 121 беспилотник сбит над российскими регионами
24 января 2025, 07:37

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. Всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в Брянской области сбили 37 вражеских дронов, 20 — в Рязанской. По 17 БПЛА ликвидировано в Курской и Саратовской областях, семь уничтожили в Ростовской области.

Еще по шесть дронов сбили в Московской и Белгородской областях, три — в Воронежской, по два над территориями Тульской, Орловской и Липецкой областей. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Крымом и Москвой.

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Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
#завод
#бпла
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#атака
#пво
#дроны
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Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: будет ли ответ
Военкор Сладков призвал ответить на ночные атаки ВС Украины на территории РФ
24 января 2025, 07:19

Фото: iStock/NiseriN

Российский военкор Александр Сладков считает необходимым ответить Украине на массированную атаку на территорию России в ночь на 24 января.
«Массированная атака России украинскими дронами. Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков в своем Telegram-канале в ночь на 24 января.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Предварительно, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы. Также беспилотник сбили в Троицком административном округе города Москвы.

Минувшей ночью украинская сторона атаковала Московскую, Рязанскую Тамбовскую, Курскую, Брянскую области и Татарстан. По данным Минобороны, сбит 121 беспилотник.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников

Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
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Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников
24 января 2025, 06:43

Фото: iStock/sommersby

В Ростовской области в ночь на 24 января было сбито семь беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах области.

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Трамп: Зеленский отказался от мира и захотел продолжения конфликта на Украине
24 января 2025, 06:21

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — дал ответ Трамп на вопрос о возможностях остановки боевых действий.

Президент США призвал к остановке конфликта и отметил, что Украина оказалась из-за него опустошена. При этом Трамп добавил, Владимир Зеленский не должен был допускать начала сво и сам он не ангел.

Ранее «Радио 1» писало, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского неадекватным и потребовал отстранить его от власти по причине психического здоровья. По его словам, у Зеленского наблюдаются признаки нервного срыва.

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Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине

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Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине
24 января 2025, 06:07

Фото: iStock/shironosov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине. Об этом она сообщила «Известиям».
«Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности, на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — поделилась Захарова.

По ее словам, режим Владимира Зеленского в срочном порядке принял ряд законопроектов, которые облегчили процедуру проведения таких мероприятий. Западные страны воспользовались этим и начали заниматься на Украине черной трансплантации. При этом под эгидой здравоохранения были развернуты лаборатории Пентагона, а страна стала превращаться в полигон для экспериментов с биолабораторией и черной трансплантологией.

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Работа аэропортов остановлена в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове
24 января 2025, 05:54

Фото: iStock/rebius

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова была временно приостановлена работа. Об этом рассказали в Росавиации.
Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной введения временных ограничений на полеты является обеспечение безопасности перелетов гражданских самолетов. В связи с этим аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова приостановили свою работу.

Напомним, что в ночь на 24 января была объявлена угроза атаки БПЛА в Татарстане и Самарской области. Также дроны ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Помимо этого налеты беспилотников подверглись Москва, Курск и Рязань. В столице также ограничили работу аэропортов. В Курске была повреждена линия электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света, а в Рязани возник пожар в частном доме от падения обломков БПЛА.

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МЧС: в Татарстане и Самарской области угроза атаки БПЛА
24 января 2025, 04:35

Фото: iStock/NatureNow

В Татарстане и Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА на фоне налета дронов на Саратовскую область. Об этом сообщают региональные службы МЧС.
Угроза была объявлена на фоне атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Также налету подвергся брянский завод Кремний.

Помимо этого в ночь на 24 января ВСУ атаковали Курск, Москву и Рязань. В первом обломки БПЛА повредили линию электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света. В Москве ограничили работу аэропортов, а в Рязани случился пожар в районе местного НПЗ.

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Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
24 января 2025, 04:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники совершили атаку на завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет Mash.
«Дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области», — сообщают в telegram-канале.

Как отмечают в издании, жители Энгельса слышали не менее семи взрывов над городом. При этом в Брянске обломки беспилотника упали возле НПЗ. По предварительным данным, ВСУ использовали дроны типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».



Также в ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязань, Москву и Курск. В первом городе БПЛА пытались совершить налет на местный нефтезавод. В столице ограничили работу аэропортов. В Курске повреждены линии электропередач, из-за чего часть улиц осталась без света.

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