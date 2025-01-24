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Украинских боевиков к наступлению на Суджу готовили британские инструкторы на своей военной базе. Об этом сообщил сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С., его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что готовили украинских боевиков на базе у города Даунхолм в Великобритании.
Валерий бежал на территорию России в начале текущего года. Его насильно мобилизовали в ВСУ в конце 2024 года.
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«На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области», — рассказал украинец.
Валерий бежал на территорию России в начале текущего года. Его насильно мобилизовали в ВСУ в конце 2024 года.
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Элина Позднякова