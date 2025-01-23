Командир «Ахмата» Апти Алаудинов попал в госпиталь

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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов побывал в госпитале. Об этом офицер рассказал лично в своем Telegram-канале.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (...) только вышел из госпиталя», — сказал Алаудинов в видеообращении.По его словам, он «приболел», однако не назвал конкретный диагноз. Перед этим сообщалось, что Алаудинов вручил награду от МО РФ «корейцу Диме». Речь идет о бойце Дмитрии Паке, которого украинские СМИ хотели выдать за военного из Северной Кореи. Мужчина получил Георгиевский крест.
Кроме того, «Ахматовцам» вручили медаль «За Отвагу» и Орден Мужества.
Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов