Ольга Дудь покинула руководство языковой школы Freeda в Барселоне

10 августа 2026, 08:36

Юрий Дудь* (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Ольга Дудь, супруга журналиста Юрия Дудя*, перестала руководить языковой школой Freeda в Барселоне после смены собственника. По сведениям источника, британская компания Sagitter Training выкупила проект в мае и исключила прежнюю команду из управления. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.