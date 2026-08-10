Ольга Дудь покинула руководство языковой школы Freeda в Барселоне
Ольга Дудь, супруга журналиста Юрия Дудя*, перестала руководить языковой школой Freeda в Барселоне после смены собственника. По сведениям источника, британская компания Sagitter Training выкупила проект в мае и исключила прежнюю команду из управления. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Весной школа столкнулась со снижением числа учащихся из числа русскоязычных релокантов. Команда Freeda попыталась привлечь клиентов из арабоязычных стран и снизила стоимость программ, однако ситуация не улучшилась. Sagitter Training развивает сеть языковых академий в Испании. После сделки, по информации SHOT, Ольга Дудь вышла из числа совладельцев и лишилась должности директора.
Канал отмечает, что в испанских базах сейчас нет сведений о ее официальном трудоустройстве. Она много путешествует и не афиширует личную жизнь.
Дудь сейчас мечтает, что, когда дети вырастут, он сможет вместе с ними гонять на Ибицу или на концерты любимых исполнителей, а пока делает это в компании жены, которая также присутствует на съемках некоторых видео Юрия*.
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