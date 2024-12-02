Олигарх Коломойский* обвинил Зеленского в захвате «Укрнафты»

Игорь Коломойский* (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что Владимир Зеленский в захватил «Укрнафту», его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Военные были банально использованы из-за личного желания Зеленского незаконно завладеть акциями и контролем над «Укрнефтью» и "Укртатнефтью"», — заявил Коломойский*.
Он напомнил, что Зеленский, выступая в Верховной Раде по Плану устойчивости, заявил о процедуре национализации «Укрнафты».
Таким образом, бизнесмен уверен, что Офис Президента намеренно использовал военных для рейдерского захвата контроля над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью».
Коломойский* также подчеркнул, что киевские власти посадили его в тюрьму, чтобы он не смог оспорить экспроприацию его пакета акций «Укрнафты».
Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
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* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Элина Позднякова