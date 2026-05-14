Омбудсмен Лантратова: после СВО многие «защитники прав» покинули Россию

Яна Лантратова (Фото: Telegram @lantratovaDOBRO)

Российская спецоперация на Украине многое расставила по местам. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в колонке «Гражданское общество: абстракция или живые люди?».





Напомним, 14 мая Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. На ее место назначили Яну Лантратову. Так, по ее словам, после начала СВО многие известные «защитники прав» уехали из России за границу, откуда начали высказываться против своей родины.





«Настоящее гражданское общество — это общество солидарности и взаимопомощи, а не клуб по политическим интересам, где очки зарабатываются профессиональной критикой и оппозиционностью государству», — приводит RT слова Лантратовой.