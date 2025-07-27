Вооружённые силы России скоро начнут масштабное наступление на Украину
Вооружённые силы России в скором времени могут начать крупное наступление на Украине. Об этом пишет агентство Reuters, ссылающееся на южнокорейскую разведку.
Разведка Южной Кореи, пристально отслеживая ситуацию в КНДР, пришла к выводу, что российские войска вскоре начнут вторжение на территорию Украины. Причиной такого заключения стало прибытие в Пхеньян высокопоставленного сотрудника Совета Безопасности России. Помимо этого, в КНДР якобы создают новые военные подразделения, которые планируют отправить в зону украинского конфликта для оказания помощи России.
Отмечается, что Пхеньян продолжает поставлять боеприпасы и оружие в Россию, которая в свою очередь, делится с КНДР различными технологиями и техническими консультациями. При этом никаких ссылок на официальные источники, которые подтверждают эту информацию, не приводится.
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