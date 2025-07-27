Вооружённые силы России скоро начнут масштабное наступление на Украину

27 июля 2025, 17:44

Разведка Южной Кореи предрекла крупное наступление Армии России на Украине

Фото: Istock/Artfoliophoto

Вооружённые силы России в скором времени могут начать крупное наступление на Украине. Об этом пишет агентство Reuters, ссылающееся на южнокорейскую разведку.