Омбудсмен рассказала об атаке ВСУ машины с четырьмя детьми в Харьковской области

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В населённом пункте Граково, что в Харьковской области, украинские войска атаковали гражданский автомобиль. В результате нападения пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По её словам, машину атаковал украинский ударный FPV-дрон типа «камикадзе».
Она подчеркнула, что оператор беспилотника не мог не видеть, что автомобиль — не военный. Колесник-Лавинская также добавила, что центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовное дело по факту этого террористического акта, совершённого 5 января. Такие действия ВСУ являются очевидным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка, заключила уполномоченная по правам человека.
Справка: FPV (от английского First Person View, «вид от первого лица») — такая конструкция беспилотного летательного аппарата (БПЛА), благодаря которой оператор с помощью специального шлема или очков может видеть то, на что обращена снимающая видеокамера дрона.
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«Особо тяжелые ранения получила Анна, ее трёхлетняя дочь и 13-летний юноша. В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, 2-летней девочке пришлось ампутировать руку», — сказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что оператор беспилотника не мог не видеть, что автомобиль — не военный. Колесник-Лавинская также добавила, что центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовное дело по факту этого террористического акта, совершённого 5 января. Такие действия ВСУ являются очевидным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка, заключила уполномоченная по правам человека.
Справка: FPV (от английского First Person View, «вид от первого лица») — такая конструкция беспилотного летательного аппарата (БПЛА), благодаря которой оператор с помощью специального шлема или очков может видеть то, на что обращена снимающая видеокамера дрона.
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Александр Бойцов