В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr
Киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские регионы. В ночь на 6 апреля дежурными средствами ПВО РФ были уничтожены 11 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз самая массированная атака была предпринята на Ростовскую область. Там силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) восемь дронов ВСУ. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушная атака была отражена в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Кроме того, два беспилотника были уничтожены в Курской области, а ещё один — в Белгородской. В других регионах России попыток ударов БПЛА отмечено не было, заключили в оборонном ведомстве.
Читайте также:
В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины
Shot: украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов
Кроме того, два беспилотника были уничтожены в Курской области, а ещё один — в Белгородской. В других регионах России попыток ударов БПЛА отмечено не было, заключили в оборонном ведомстве.
Читайте также:
В Запорожской области украинские войска скидывают с дронов иностранные мины
Shot: украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов
Александр Бойцов