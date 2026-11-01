01 ноября 2026, 01:40

Sohu: Зеленскому выгодно продолжение конфликта с Россией

Владимир Зеленский

Нежелание Киева идти на прекращение огня продиктовано не общественными настроениями, а личными интересами Владимира Зеленского. Об этом пишет китайское издание Sohu.