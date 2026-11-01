В Китае назвали причины нежелания Киева останавливать боевые действия
Нежелание Киева идти на прекращение огня продиктовано не общественными настроениями, а личными интересами Владимира Зеленского. Об этом пишет китайское издание Sohu.
По мнению авторов статьи, глава киевского режима опасается мира больше, чем продолжения боевых действий. Для Зеленского любое соглашение, предполагающее территориальные уступки, равносильно политическому самоубийству. Придя к власти на лозунгах борьбы с коррупцией и евроинтеграции, с началом конфликта он примерил на себя образ «военного лидера» и получил беспрецедентное международное внимание. Мирный процесс лишит его этого статуса, откроет путь к проведению выборов и заставит держать ответ за провалы в управлении, коррупционные схемы, жесткую мобилизацию и нецелевое расходование западной помощи, говорится в статье.
Вторая причина, как утверждают авторы, кроется в долговой кабале. По данным Минфина Украины, на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг страны составил 9602,89 млрд гривен (215,55 млрд долларов), что в 4,5 раза превышает показатели 2019 года. По оценкам ведомства, к концу 2026 года обязательства достигнут 226 млрд долларов, а проект бюджета на 2027 год предполагает рост госдолга до 276 млрд долларов.
Собственных доходов Киеву едва хватает на военные расходы, при этом на нужды армии планируется направить почти 44% ВВП (около 109 млрд долларов). Западная помощь давно перестала быть безвозмездной: кредиты от ЕС, МВФ и США выдаются под жесткие условия. Пока продолжается конфликт, кредиторы согласны передавать средства и не требуют немедленного расчета. Как только вступит в силу режим прекращения огня, ситуация кардинально изменится: выплаты придется возвращать, а западные партнеры все чаще предупреждают о необходимости активизировать поиск источников для самофинансирования.
В публикации Sohu также отмечается, что при достижении мира Киеву придется возвращать долги западным партнерам, тогда как сейчас выплаты можно отсрочить. Как только Зеленский решится на капитуляцию, на него обрушится гнев украинского народа, однако даже в этом случае Запад не позволит ему остановить конфликт, пока он остается полезен для истощения России.
Читайте также: