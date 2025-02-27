«Омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

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Военблогер Юрий Подоляка раскрыл детали операции против группировки ВСУ в Курской области, где российские дроноводы из отряда «Омерзительная восьмёрка» превратили ключевую линию снабжения украинских военных в «дорогу смерти» для ВСУ.
«Курское направление на 26.02.25: Лебедевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина... Это список сел, которые наши части сумели вчера освободить в районе Суджанского выступа ВСУ на Курщине», — отметил блогер.В своём Telegram-канале Подоляка сообщил, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.
«Кстати, большую часть техники подбили ребята из «Омерзительнной 8» (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам. А в последние несколько дней, к ним присоединились и другие наши асы, которые и превратили эту дорогу для оккупантов, действительно в дорогу смерти», — гордо заявил Подоляка.
Ранее сообщалось, что RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области. Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.
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Мария Моисеева