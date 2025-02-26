«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Странам ЕС следует «научиться прилично себя вести» перед попытками влиять на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, резко критикуя подход европейских политиков к диалогу с Москвой.
«Таким тоном с Россией не говорят», — отметила дипломат.Слова Захаровой стали ответом на комментарий главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».
«Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв?», — поразилась представитель МИД РФ.Захарова подчеркнула, что тон европейских чиновников и их любовь дезинформировать делает любые переговоры бессмысленными.
Захарова также напомнила Шалленбергу его спорный тезис о «тысячелетнем» вмешательстве России в дела Украины, назвав это историческим мифом. Она отметила, что единственным реальным результатом «давления» Австрии стал отказ Вены от долгосрочных контрактов на поставки российского газа, что привело к росту энергетических расходов в стране.
«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги». Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими «рычагами», — так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам», — резюмировала Захарова.Читайте также:
Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля
В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников
Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына
Мария Моисеева