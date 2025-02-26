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Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий

Трамп: Мы стремимся к тому, чтобы Украина вернула себе «как можно больше»
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, подчеркнув, что прекращение гибели людей является приоритетом.
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — объяснил лидер США, не уточняя, какие именно территории могут перейти к Украине.
По словам Трампа, предыдущая администрация не вела диалог с Владимиром Путиным, но сейчас Вашингтон готов к активным действиям.

«Мы считаем, что это очень важно и станет большим достижением, поскольку ничего не предпринималось до прихода действующей администрации. Они не говорили с президентом Путиным два года», — объяснил Трамп.
12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного решения.

Как сообщили в Кремле, американский лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, а российский президент акцентировал необходимость устранения причин конфликта. Оба согласились, что долгосрочное урегулирование возможно только через переговоры.

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#украина
Трамп-младший заявил о необходимости поддерживать РФ
26 февраля 2025, 22:55

Фото: iStock/ sb2010

США должны были поддерживать РФ, а не Украину. Об этом объявил Дональд Трамп-младший, сын 47 президента США Дональда Трампа, в подкасте Triggered, опубликованным на платформе Spotify.
«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия», — обратил внимание Дональд Трамп-младший.

Сын американского президента подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки должны были отправлять оружие в Россию.

Трамп-младший напомнил, что у РФ есть ядерное оружие и природные ресурсы, которые всем нужны. В то же время у Украины есть «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».

Ранее сообщалось, что США могут смягчить санкции против России после разрешения украинского конфликта, но сейчас об этом говорить еще рано. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.

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RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области
26 февраля 2025, 22:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села Погребки в Курской области, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.
«Брали. Забирали свои территории — и заберём до конца... Победа будет за нами!» — сказал командир с позывным «Тихий».

26 февраля, Минобороны РФ официально заявило, что российские силы освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Суджанском районе в Курской области.

Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. Оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».

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Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Политолог Марков: Зеленский не выполнит соглашение с США по природным ресурсам
26 февраля 2025, 22:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 28 февраля подпишет в Вашингтоне договор, согласно которому многие миллиарды долларов будут отчисляться в специальный фонд. Средства из него будут выделяться на экономику Украины, однако фактически организация будет принадлежать США. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля, является очень важным.


«Речь идет о том, что на украинские деньги собственность Украины будет скупаться в пользу США. Но выполнять это соглашение украинский президент не собирается. Ему уже посоветовали и президент Франции Эммануэль Макрон, и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон просто подписать договор, чтобы не сердить Трампа», — заявил Марков в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, подписанием договора, который никогда не будет выполнен, Зеленский намерен обхитрить Трампа, а также попробует добиться от него приглашения в НАТО или ЕС, чтобы их войска были отправлены на Украину.

Возможно, что после урегулирования конфликта на Украину вступит Евросоюз, который оплатит восстановление страны и разместит там свои войска, отметил Марков. Он также предположил, что Трамп может одобрить это, однако Россия будет против.

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В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США

Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля
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Волонтеры из Нижнекамска готовят сухие супы для бойцов СВО
26 февраля 2025, 20:27

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Волонтеры из группы «Поможем чем можем» Нижнекамска ежедневно готовят порядка 500 порций сухих супов в цеху, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении порядка 20 женщин готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.
«Сушеный чеснок, укроп, сельдерей — все перемалываем до состояния порошка. Получаются настоящие специи. Остальные овощи в нарезанном виде сушим в специальной печке», — передает «Татар-информ» слова волонтеров.

По сути, получаются домашние супы быстрого приготовления без консервантов, которые изготавливаются полностью из натуральных продуктов.
Первой предложила заняться изготовлением супов для бойцов СВО Евгения Менязова по примеру крымских волонтеров. При этом некоторые рецепты пришлось немного изменить, чтобы супы стали более сытными.

Так, все ингредиенты добавляются строго по граммам, чтобы не нарушить рецептуру.

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В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США
Reuters: США считают бессмысленным приглашать Зеленского из-за неготовой сделки
26 февраля 2025, 19:48

Владимир Зеленский

В американской администрации вызывает сомнения целесообразность визита Владимира Зеленского в США на фоне неподготовленной сделки между странами по минеральным ресурсам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — пояснил собеседник-аноним.
По его словам, в Белом доме ожидают, что визит главы киевского режима должен олицетворять собой окончательное решение по договору.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что пятницу, 28 февраля, можно считать «рабочей датой» его приезда в Вашингтон. Украинский политик, по его признанию, также планировал поехать в Лондон.

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