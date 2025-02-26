Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий

Администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, подчеркнув, что прекращение гибели людей является приоритетом.