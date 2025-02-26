Трамп заявил о желании США вернуть Украине как можно больше территорий

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Администрация США намерена добиться договорённостей между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. При этом Америка постарается помочь Киеву вернуть как можно больше территорий. Об этом заявил президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, подчеркнув, что прекращение гибели людей является приоритетом.
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — объяснил лидер США, не уточняя, какие именно территории могут перейти к Украине.По словам Трампа, предыдущая администрация не вела диалог с Владимиром Путиным, но сейчас Вашингтон готов к активным действиям.
«Мы считаем, что это очень важно и станет большим достижением, поскольку ничего не предпринималось до прихода действующей администрации. Они не говорили с президентом Путиным два года», — объяснил Трамп.12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного решения.
Как сообщили в Кремле, американский лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, а российский президент акцентировал необходимость устранения причин конфликта. Оба согласились, что долгосрочное урегулирование возможно только через переговоры.
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