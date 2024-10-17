«Омерзительное качество»: УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Качество автомобилей УАЗ, на которое ранее жаловался сенатор Дмитрий Рогозин, ухудшилось после начала СВО на Украине, поскольку завод потерял ключевых поставщиков из-за введённых санкций. Об этом пресс-служба компании Sollers, владеющей УАЗом, сообщила в беседе с «Газетой.ру».
Отмечается, что Ульяновскому автозаводу пришлось в кратчайшие сроки искать новых поставщиков, в противном случае пришлось бы полностью приостанавливать производство и поставки автомобилей. В Sollers отметили, что завод постоянно работает над развитием производственной базы и переходом на более качественные и локализованные в России составляющие.
При этом, владелец УАЗа не стал уточнять сроки устранения претензий покупателей, а также не указал на конкретные позиции, в которых предполагается улучшение характеристик.
Ранее Рогозин и другие эксплуатанты автомобилей УАЗ, которые поставляются в зону боевых действий, неоднократно жаловались на плохое состояние новых машин, отмечает «Газета.ру». В частности, они отмечали, что из редуктора течёт масло, раздаточная коробка передач слишком хилая, ресурс двигателя очень мал, детали плохо сварены и т.д.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь отметил, что «омерзительное качество» автомобилей УАЗ уже стало притчей во языцех. По его словам, машины собираются по принципу «и так сойдёт». Эксперт указал на то, что наладить технический процесс можно было уже давно, но никто в этом не заинтересован, поскольку уверен, что «Родина всё купит».
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При этом, владелец УАЗа не стал уточнять сроки устранения претензий покупателей, а также не указал на конкретные позиции, в которых предполагается улучшение характеристик.
Ранее Рогозин и другие эксплуатанты автомобилей УАЗ, которые поставляются в зону боевых действий, неоднократно жаловались на плохое состояние новых машин, отмечает «Газета.ру». В частности, они отмечали, что из редуктора течёт масло, раздаточная коробка передач слишком хилая, ресурс двигателя очень мал, детали плохо сварены и т.д.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь отметил, что «омерзительное качество» автомобилей УАЗ уже стало притчей во языцех. По его словам, машины собираются по принципу «и так сойдёт». Эксперт указал на то, что наладить технический процесс можно было уже давно, но никто в этом не заинтересован, поскольку уверен, что «Родина всё купит».
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Анастасия Чинкова