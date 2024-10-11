В России завершили испытания беспилотного вездехода «Калужанин»

ВСУ устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин на заседании исполнительного совета в Гааге. По его мнению, дело в том, что у них «на русских право на жизнь не распространяется».