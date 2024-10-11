В России завершили испытания беспилотного вездехода «Калужанин»

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Компания «МПК-Сталь» завершила все испытания беспилотного вездехода МК750 «Калужанин», разработанного на базе управляемой роботизированной платформы.
Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Карасев. В ближайшее время начнется серийное производство машины.
«Калужанин» представляет собой дрон-вездеход, созданный для транспортировки среднегабаритных грузов по пересечённой местности. Управляется он дистанционно с пульта и, по словам Карасева, не имеет аналогов. Машина позволяет сократить затраты на ручной труд и окупается за несколько месяцев.
Вездеход на 80% состоит из деталей серийного автомобиля УАЗ, что обеспечивает высокую надёжность и лёгкость в ремонте. В основе разработки лежит универсальная платформа, которая может использоваться для создания как крупных дизельных машин, так и лёгких вездеходов, таких как МК750 «Калужанин».
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«Калужанин» представляет собой дрон-вездеход, созданный для транспортировки среднегабаритных грузов по пересечённой местности. Управляется он дистанционно с пульта и, по словам Карасева, не имеет аналогов. Машина позволяет сократить затраты на ручной труд и окупается за несколько месяцев.
Вездеход на 80% состоит из деталей серийного автомобиля УАЗ, что обеспечивает высокую надёжность и лёгкость в ремонте. В основе разработки лежит универсальная платформа, которая может использоваться для создания как крупных дизельных машин, так и лёгких вездеходов, таких как МК750 «Калужанин».
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Елена Перлова