«Он бесконечно боится Владимира Зеленского»: Бутусов* поведал о мыслях Сырского

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Экс-советник министра обороны Украины и журналист Юрий Бутусов* заявил, что Главком ВСУ Александр Сырский боится президента Владимира Зеленского.
«Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности. Он бесконечно боится Владимира Зеленского», — рассказывает в эфире своего канала украинский журналист.
По мнению Юрия Бутусова*, главнокомандующему Вооружённых сил Украины страшно докладывать президенту Зеленскому о плохих новостях с фронта, так как он переживает за сохранение своей должности.
«Боится, что его подвинут с кресла», — подчеркнул журналист.
Александра Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного, который был весьма популярен среди военных.
Украинские политические элиты нередко критикуют действующего главнокомандующего армией из-за провалов на фронте.
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Ольга Енгалычева