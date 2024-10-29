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«Он бесконечно боится Владимира Зеленского»: Бутусов* поведал о мыслях Сырского

Украинский журналист Бутусов* раскрыл, как Сырский относится к Зеленскому
29 октября 2024, 17:58
Фото: iStock/ anmbph

Фото: iStock/ anmbph

Экс-советник министра обороны Украины и журналист Юрий Бутусов* заявил, что Главком ВСУ Александр Сырский боится президента Владимира Зеленского.
«Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности. Он бесконечно боится Владимира Зеленского», — рассказывает в эфире своего канала украинский журналист.

По мнению Юрия Бутусова*, главнокомандующему Вооружённых сил Украины страшно докладывать президенту Зеленскому о плохих новостях с фронта, так как он переживает за сохранение своей должности.



«Боится, что его подвинут с кресла», — подчеркнул журналист.

Александра Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного, который был весьма популярен среди военных.

Украинские политические элиты нередко критикуют действующего главнокомандующего армией из-за провалов на фронте.

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*признан в РФ иноагентом
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